DTS Systeme auf der HANNOVER MESSE 2020

Nicht nur in der Industrie, sondern branchenweit schreiten die globale Digitalisierung, Vernetzung, intelligente Automatisierung und generelle Nutzung neuartiger, IT-gestützter Technologien unaufhaltsam voran. Die Chancen und Möglichkeiten dieser Entwicklung sind nahezu unbegrenzt. Allerdings geht damit ebenso die ganz wesentliche Herausforderung einher, für ein entsprechend hohes Niveau der Cybersicherheit zu sorgen. Wer oder was schützt ihr Unternehmen, deren vernetzte Standorte und alle einzelnen Endpunkte, kontinuierlich und ohne Sicherheitslücken? Dabei sind die Gefahren vielfältig. Sie reichen von Spionage, Datenmissbrauch, Erpressung bis hin zum Stillstand sämtlicher Unternehmensprozesse.

Als DTS Systeme sind wir Spezialisten darin, moderne und innovative Sicherheitslösungen zu finden sowie diese auf einer ganzheitlichen Sicherheitsplattform bereitzustellen. Unsere führende IT-Security arbeitet proaktiv und konkret auf Ihre Sicherheitsbedürfnisse zugeschnitten. Außerdem erweitern wir unsere Lösungen um umfangreiche 24/7 Services, z. B. beim Betrieb oder im Support, für durchgängigen Schutz. Mit unserem hybriden Baukastenkonzept, der Managed Multicloud, dem DTS Security Operations Center und unseren eigenen Lösungen als deutscher Security Hersteller, werden wir jeder modernen Anforderung gerecht.

Auf der diesjährigen HANNOVER MESSE möchten wir präsentieren, wie Cyber Security 4.0 wirklich funktioniert. Von Next-Generation Firewall, Advanced Endpoint Protection, E-Mail Security, Cloud Security, über vollständige Netzwerk Security, SIEM und unser ganzheitliches Security Operations Center – Wir zeigen Ihnen die aktuellen sowie zukünftigen Risiken auf und informieren in Fachgesprächen, Präsentationen sowie Live Demos über unsere integrierten, kundenindividuellen Sicherheitslösungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

DTS Systeme steht als erfolgreicher IT-Dienstleister seit über 35 Jahren deutschland- und europaweit für Innovation, Kompetenz sowie Leidenschaft. Hinter dem Namen steht eine Technik Company, bestehend aus den 3 Kernbereichen Datacenter, Technologies und Security. Über 300 Mitarbeitende an 13 Standorten stellen mit zwei eigenen deutschen Rechenzentren sowie einem Co-Location Partnerrechenzentrum ganzheitliche Lösungen und Services zur Verfügung, rund um die Uhr an 365 Tagen.

Wir sind sowohl Urgestein als auch Vorreiter in der Cloud und IT-Sicherheit. Mit unserem hybriden Baukastenkonzept und der Managed Multicloud entwickeln wir Made in Germany Know-how in der Wolke. Zudem haben wir uns als IT-Security Hersteller, Security Operations Center und Managed Services Experten fest etabliert.

Potenziale optimal nutzen, sämtliche Anforderungen erfüllen, innovative Lösungen, Service-Mehrwerte rund um die Uhr ? das ist die DTS Systeme!