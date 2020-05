DTS Systeme und IPH beschließen Kooperation zum Thema ?Digitalisierung und Cybersicherheit in der Industrie?

Die DTS Systeme GmbH und das Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) gGmbH haben eine Kooperation beschlossen, um mittelständischen Fertigungsunternehmen Konzepte und konkrete Umsetzungsstrategien in allen Bereichen der Digitalisierung an die Hand zu geben.

IPH forscht und entwickelt auf dem Gebiet der Produktionstechnik, berät Industrieunternehmen und bildet den ingenieurwissenschaftlichen Nachwuchs aus. Gegründet wurde das IPH 1988 aus der Leibniz Universität Hannover heraus. Ziel des IPH ist es, neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, innovative Ideen weiterzuentwickeln und dazu beizutragen, diese in der Industrie umzusetzen.

Der gemeinsame Beratungsansatz von DTS Systeme und IPH ist speziell auf mittelständische Unternehmen und deren Prozesse und Strategien ausgerichtet. Durch die breite regionale Aufstellung wird das Beratungsangebot im gesamten deutschsprachigen Raum angeboten (D-A-CH).

DTS Systeme steht als erfolgreicher IT-Dienstleister seit über 35 Jahren deutschland- und europaweit für Innovation, Kompetenz sowie Leidenschaft. Hinter dem Namen steht eine Technik Company, bestehend aus den 3 Kernbereichen Datacenter, Technologies und Security. Über 300 Mitarbeitende an 13 Standorten stellen mit zwei eigenen deutschen Rechenzentren sowie einem Co-Location Partnerrechenzentrum ganzheitliche Lösungen und Services zur Verfügung, rund um die Uhr an 365 Tagen.

Wir sind sowohl Urgestein als auch Vorreiter in der Cloud und IT-Sicherheit. Mit unserem hybriden Baukastenkonzept und der Managed Multicloud entwickeln wir Made in Germany Know-how in der Wolke. Zudem haben wir uns als IT-Security Hersteller, Security Operations Center und Managed Services Experten fest etabliert.

Potenziale optimal nutzen, sämtliche Anforderungen erfüllen, innovative Lösungen, Service-Mehrwerte rund um die Uhr – das ist die DTS Systeme!