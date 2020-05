DTS Systeme Webinarreihe?Wissen ist Macht?

Auf Grund der Digitalisierung, globaler Vernetzung und gesetzlicher Vorgaben wird IT-Security immer wichtiger. Gewöhnliche Schutzmechanismen halten den neuen Herausforderungen, vor allem der professionellen Cyberkriminalität, nicht mehr stand. Als DTS Systeme unterscheiden wir uns in der IT-Sicherheit durch die hochspezialisierte Zusammenarbeit mit führenden Herstellern und bieten Ihnen kundenindividuelle, ganzheitliche Sicherheitslösungen.

Wir erklären Ihnen Cybersecurity-Topthemen leicht und verständlich – in der DTS Webinarreihe ?Wissen ist Macht?! Lernen Sie, welche Vorteile eine ganzheitliche Security Plattform im Kampf gegen Cyberkriminalität bietet und wie Managed Services Sie unterstützen können einen effizienten Schutz für Ihr Unternehmen bereit zu stellen.

Die Webinare im Überblick

09. Juni 2020, 14:00 – 15:00 Uhr

Wissen ist Macht – Ganzheitliche Cybersecurity Plattform

16. Juni 2020, 10:00 – 11:00 Uhr

Vulnerability Management – Eine Grundlage für Cybersecurity

18. Juni 2020, 14:00 – 15:00 Uhr

Endpoint Security – Detection & Response für den Endpoint

23. Juni 2020, 10:00 – 11:00 Uhr

Secure Access Service Edge – Der neue Perimeter, alles bleibt anders

25. Juni 2020, 14:00 – 15:00 Uhr

E-Mail Security – Cyberattacs don?t harm, ignorance does

30. Juni 2020, 10:00 – 11:00 Uhr

Wer hat die Cloud geklaut?

Die gesamte Webinarreihe besteht aus sechs Webinaren (die einzeln buchbar sind) und findet vom 09. bis 30. Juni 2020 statt. Sie haben zudem die Möglichkeit im Rahmen einer Verlosung unter allen Teilnehmern eine Kleinigkeit zu gewinnen. Die zusätzliche Verlosung des Hauptgewinns wird unter allen Teilnehmern erfolgen, die sich bei allen sechs Webinaren angemeldet und teilgenommen haben.

Werfen Sie gemeinsam mit unseren Security Experten einen detaillierten Blick auf aktuelle Themen in der IT-Security-Welt und erweitern Sie Ihr Wissen. Wir identifizieren Schwachstellen, analysieren aktuelle Bedrohungen und zeigen Ihnen, mit welchen ausgefeilten Systemen Sie Einfallstore versiegeln und die IT-Infrastruktur für den Ernstfall rüsten können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie an unseren Webinaren teil und erfahren Sie mehr, bequem an Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone. Sichern Sie sich einen Platz und profitieren Sie vom Wissen unserer DTS Experten!

DTS Systeme steht als erfolgreicher IT-Dienstleister seit über 35 Jahren deutschland- und europaweit für Innovation, Kompetenz sowie Leidenschaft. Hinter dem Namen steht eine Technik Company bestehend aus den 3 Kernbereichen Datacenter, Technologies und IT-Security. Im Bereich der IT-Security sind wir zudem ein anerkannter Hersteller. Darüber hinaus haben wir uns als Managed Services Experten und Security Operations Center fest etabliert. Nicht nur in der IT-Sicherheit sondern auch in der Cloud sind wir sowohl Urgestein als auch Vorreiter. Mit unserem hybriden Baukastenkonzept und der Managed Multi Cloud entwickeln wir “Made in Germany” Know-how in der Wolke. Dieses vielfältige Fachwissen stellt ein echtes Alleinstellungsmerkmal auf dem IT-Markt dar. Über 300 Mitarbeitende an 14 Standorten stellen mit zwei eigenen zertifizierten Rechenzentren sowie einem Co-Location Partnerrechenzentrum in Deutschland ganzheitliche Lösungen und Services zur Verfügung, rund um die Uhr an 365 Tagen. Als Ihr zentraler Ansprechpartner, hilft die DTS Ihnen bei der Erfüllung sämtlicher Anforderungen, der optimalen Nutzung Ihrer Potenziale, zeigt innovative Lösungswege auf und bietet Ihnen rund um die Uhr die für Sie passenden Service-Mehrwerte.