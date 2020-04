Durchflussmesser und Druckregler für Labore und die Industrie

Durchflussmesser für Labore und die Industrie.

Thermische Massendurchflussmesser (und -Regler)

BEHALTEN SIE DEN UEBERBLICK: Bei Kosten und Verbrauch !

Einer dauerhaften Messung von Gasflüssen kommt in vielen Prozessen eine immer wichtigere Bedeutung zu :

Neben der Sicherheit im Umgang mit Gasen (rasche Erkennung und Einkreisung von Leckstellen), fördert sie dank individueller Verbrauchskontrolle einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen und hilft so die Kosten senken.

Red-y COMPACT als Thermischer Massedurchflussmesser

( 2016 Innovation Awards Winner ! ausgezeichnet von der FlowControl Staff Association )

Druck- und Temperaturunabhängige Messung

Hohe Genauigkeit und Dynamik

Unabhängiger Batteriebetrieb oder 24 Vdc-Speisung

Alarmfunktion, Totalisator und Handregelventil

Echtgaskalibrierung (Möglichkeit mit Multigas)

bis 450 ln/min

Touch-Screen

Automatische Ausrichtung der Bildschirmanzeige

Der red-y compact 2 ist mit Positionssensoren ausgestattet und passt die Ausrichtung der Anzeige automatisch an (0?, 90?, 180?, 270?).

Bei Bedarf kann die Position auch festgelegt werden. Vertikal eingesetzt, imitiert der red-y compact 2 visuell perfekt einen Schwebekörper-Durchflussmesser, kann im Gegensatz zu diesem aber in jeder beliebigen Position verwendet werden. Dazu kommen sämtliche Vorzüge

eines digitalen thermischen Massenmessers: Druck- und Temperaturunabhängigkeit, hohe Genauigkeit, Totalisator und vieles mehr.

Ob die Gaszufuhr von links oder rechts, von oben oder unten kommt, spielt keine Rolle ? das Gerät kann einfach und ohne Anpassung

der Verrohrung in bestehende Anlagen verbaut werden und eignet sich vorzüglich als Ersatz für herkömmliche Schwebekörper-Durchflussmesser.

Einstellung der Messleistung

Bei Batteriebetrieb schaltet der Durchflussmesser standardmässig in einen ECO-Modus. Neu ist es möglich, die Messleistung

(Anzahl Messungen pro Sekunde) unabhängig von der Stromquelle einzustellen. Es ist somit auch im Batteriemodus möglich,

mehre Messungen pro Sekunde durchzuführen, wodurch die Reaktionsgeschwindigkeit und die Genauigkeit des Totalisators verbessert werden.

Die neue Firmware bietet erweiterte Funktionalität und kann über ein Micro-USB Kabel auf allen bereits im Einsatz stehenden

Geräten installiert werden.

Red-y SMART als Thermischer Massedurchflussmesser & Regler

Höchste Genauigkeit und Dynamik

Analoge und digitale Schnittstellen (Modbus, Profibus, etc.)

Sehr kurze Ansprechzeiten bei Messer und Regler

Software “get red-y” : Messen und Regeln per Mausklick

ideal für Gasmischungen mit verschiedenen Gasen

Echtgaskalibrierung!

bis 500 ln/min

Optional auch mit Display oben auf Gehäuse!