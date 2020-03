Durchgängige Servicekonzepte für die Elektronikfertigung

Für die hochautomatisierten Produktionslinien in der Elektronikfertigung sind umfassende, flexible und vor allem auch schnelle Support- und Serviceleistungen besonders wichtig. Technologieführer ASM punktet jetzt mit einem breiten Portfolio an abgestuften Servicelösungen und geht neue Wege in Richtung Service 4.0. Vernetzung, neue Technologien und Softwarelösungen werden genutzt, damit Elektronikfertiger ihren individuellen, bedarfsgerechten Mix aus softwaregestützten Support- und Serviceleistungen interner Techniker sowie die Unterstützung durch ASM vor Ort oder durch Fernwartung zusammenstellen können.

Vernetzung sowie die immer flexiblere, eng getaktete Fertigung mit weiter sinkenden Losgrößen stellen neue Anforderungen an die Serviceteams in der Elektronikfertigung. Wartungsarbeiten müssen flexibel nach den wenigen, kurzen Fertigungspausen getaktet werden, Störungen und Stillstände in kürzester Zeit abgestellt werden. Nur gut gewartete Anlagen und Systeme erlauben eine störungsfreie, Fertigung mit maximaler Produktivität und Durchsatz-Raten.

Mit einem umfassenden Angebot an modularen Optionen und Softwaretools bietet ASM seinen Kunden jetzt noch mehr Flexibilität und einen auf moderne SMT-Linien optimierten Service und Support.

Vorausschauende Wartungsplanung

Dafür gibt der weltweit größte Equipment-Hersteller für die Elektronikindustrie den internen Teams der Elektronikfertiger smarte Softwarelösungen an die Hand. So dient die Lösung ASM Equipment Center internen Servicetechnikern als leistungsstarkes Cockpit, um Wartungsarbeiten zentral, flexibel und vorausschauend zu planen, effizient durchzuführen und lückenlos zu dokumentieren.

Die Software importiert und visualisiert dazu die digitalen Wartungskalender aller Linienkomponenten ? erstmals auch die von Maschinen anderer Hersteller. Mit den Wartungsaufträgen können den Technikern digitale Wartungsanweisungen und Checklisten mitgegeben werden. Die abgearbeiteten Checklisten, aber auch Messprotokolle von Prüfequipment, werden automatisiert in der Wartungshistorie zu jeder Maschine archiviert. Für Management und Kunden kann so die ordnungsgemäße Wartung mit wenigen Klicks lückenlos dokumentiert werden.

Schnittstellen wie IPC-CFX erlauben es zudem Sensordaten aus den Maschinen direkt in ASM Equipment Center zu übertragen. So können die bisher starren Wartungsintervalle durch eine lastabhängige und vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) ersetzt werden.

Persönlicher Support und Remote Services

Zur schnellen Unterstützung der kundeninternen Technikerteams unterhält ASM eine dichtes, weltumspannendes Netzwerk an Service-Niederlassungen und Logistik-Hubs für die Ersatzteilversorgung.

Mit ASM Remote Smart Factory bietet ASM darüber hinaus eine globale Fernwartungs-Infrastruktur, die auch höchste Anforderungen an Datensicherheit und Performance berücksichtigt. Über das ASM Remote Smart Factory Connectivity Device werden die verschiedenen ASM Lösungen in der Fertigung separat von den kundeneigenen LAN-Infrastrukturen vernetzt und eine getrennte Verbindung zum weltweiten ASM Service Portal mit gesicherten und verschlüsselten Internetverbindungen aufgebaut.

Nur auf Kundenanfrage können sich ASM Servicetechniker aufschalten und ohne das umständliche Öffnen gerätespezifischer Sessions auf alle zugewiesenen Maschinen, Systeme und Tools zugreifen, sie analysieren, Einstellungen optimieren und bei Bedarf neue Software einspielen. Das minimiert den Aufwand auf Seiten des Kunden. Gleichzeitig erlaubt es den ASM Servicetechnikern, selbst komplexe, maschinenübergreifende Prozesse per Remote-Zugriff zu optimieren.

Sind während der Fernwartung manuelle Eingriffe erforderlich, können die kundeneigenen Servicetechniker dazu per Video vom ASM Techniker ? beispielsweise über Smart Glasses ? angeleitet werden. Auch Videokonferenzen für standortübergreifende Service-Schulungen oder Optimierungsprojekte lassen sich auf Basis von ASM Remote Smart Factory durchführen.

Teileversorgung

Manchmal müssen auch einfach nur Verschleiß- oder Wartungsteile ausgetauscht werden, um einen reibungslosen Ablauf aufrecht zu erhalten. Mit dem ASM Webshop steht Kunden auch hier eine smarte Lösung zur Verfügung: Hier erhalten sie Informationen zu Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, können sich Angebote erstellen lassen und in direkte und klare Kommunikation mit dem ASM Team treten. Auf Wunsch geht es noch einen deutlichen Schritt weiter: Integriert in ERP-Systeme lassen sich sehr einfach Sets von Ersatz- und Verschleißteilen bestellen, die für die anstehenden Wartungsarbeiten benötigt werden. So wird automatisch sichergestellt, dass die Techniker immer alles Material für die geplanten Wartungsarbeiten vorliegen haben.

Das Geschäftssegment SMT Solutions der ASM Pacific Technology

Der Auftrag des Geschäftssegment SMT Solutions im Konzern ASM Pacific Technology (ASMPT) ist der Support, die Implementierung und die Realisierung der SMT Smart Factory bei Elektronikfertigern weltweit.

ASM Lösungen wie die SIPLACE Placement Systems und die DEK Printing Solutions unterstützen auf Linien- und Fabrikebene mit Hardware, Software und Services die Vernetzung, Optimierung und Automatisierung von zentralen Workflows und erlauben Elektronikfertigern somit den schrittweisen Übergang zur Smart SMT Factory mit dramatischen Verbesserungen bei Kennzahlen/KPIs für Produktivität, Flexibilität und Qualität.

Zentrales Strategieelement bei ASM ist die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. So initiierte ASM das SMT Smart Network als globales Kompetenznetzwerk für den aktiven Erfahrungsaustausch von Smart Champions. ASM ist Mitgründer des Joint Venture ADAMOS zur Entwicklung einer IIoT-Plattform für produzierende Unternehmen und etabliert gemeinsam mit anderen SMT-Herstellern den offenen Standard HERMES als SMEMA-Nachfolger für die M2M-Kommunikation in SMT-Linien.

Mehr Informationen zu ASM finden Sie auf www.asm-smt.com.

Über ASM Pacific Technology Limited

ASMPT (HKEX stock code: 0522) mit Hauptsitz in Singapur bietet als globaler Technologie- und Marktführer führende Lösungen und Materialien für die Halbleiter-Montage- und Verpackungsindustrie. Die SMT-Lösungen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Elektronik, Mobilkommunikation, Automobilindustrie, Industrie und LED. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen dazu bei, seinen Kunden innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anzubieten, mit denen sie eine höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erreichen können.

Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf www.asmpacific.com.