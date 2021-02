DVIGear ernennt Clifford Broekhuisen von AVsion zum Leiter für Geschäftsentwicklung in Europa

DVIGear, ein führender Anbieter von digitalen Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl professioneller Displayanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass Clifford Broekhuisen von AVsion zum Leiter für Geschäftsentwicklung in Europa ernannt wurde. Seine Aufgabe wird es sein, den Vertrieb der erfolgreichen DisplayNet?- und HyperLight?-Produktreihen von DVIGear sowie einer Vielzahl weiterer neuer digitaler Signalverteilungsprodukte auszubauen.

Clifford Broekhuisen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der ProAV-Branche und war zuletzt als Leiter für Geschäftsentwicklung bei NETGEAR tätig, wobei er für die Produktreihe der AVoIP-Netzwerk-Switches zuständig war. Zuvor war er als Verkaufsleiter im EMEA-Raum für Rose Electronics tätig, einem führenden Anbieter von KVM-Switch- und Verteilerprodukten. Broekhuisen wird vom niederländischen Sittard aus tätig sein und ist telefonisch unter +31.6.1832.4038oder per E-Mail unter clifford@dvigear.com erreichbar.

„Im Rahmen meiner vorherigen Tätigkeit habe ich bereits mit DVIGear zusammengearbeitet, und ich schätze die Qualität und den Wert der DVIGear-Produkte. Ich freue mich sehr darauf, mit dem DVIGear-Team zusammenzuarbeiten und den bestehenden und zukünftigen Kunden von DVIGear meine umfassende kaufmännische und technische Unterstützung anbieten zu können.“ „Wir freuen uns, Clifford in unserem Team zu begrüßen“, so Steven Barlow, Präsident von DVIGear. „Seine umfassende Branchenerfahrung und seine Leidenschaft für den Aufbau starker Kundenbeziehungen werden es ihm ermöglichen, unsere Position in ganz Europa weiter zu stärken.“

Informationen zu DVIGear

Seit 1999 ist DVIGear ein führender Anbieter von digitalen Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl professioneller Displayanwendungen. DVIGear hat seinen Sitz in Marietta, Georgia, USA und bietet ein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken digitalen Videovertriebsprodukten, darunter: DisplayNet? AV-over-IP-Verteilungssysteme, aktive optische HyperLight?-Kabel, Switches, Splitter, Extender, Konverter, Scaler und MultiViewer. Weitere Informationen finden Sie unter DVIGear.com und DisplayNet.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, and Twitter.

DVIGear, Inc. ist Inhaber zahlreicher eingetragener und nicht eingetragener Marken, darunter, aber nicht beschränkt auf die folgenden Marken: DVIGEAR ? , DISPLAYNET ? , DISPLAYNET SERVER ? , DISPLAYNET MANAGER ? , N/AV Design ? und HYPERLIGHT ? .

SDVoE ist eine eingetragene Marke der SDVoE Alliance und wird unter Lizenz verwendet. Alle anderen hierin verwendeten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

? 202 1 DVIGear, Inc.

Pressekontakt:

Steven Barlow / +1.770.421.6699 / Sales@DVIGear.com

DVIGear Logo – HyperLight Logo – AVsion Logo – Clifford Broekhuisen – Karte Vertriebsgebiet

Original-Content von: DVIGear, übermittelt durch news aktuell