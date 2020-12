dxFeed und The Small Exchange stellen gemeinsam Daten zur Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bereit

München, den 17. Dezember 2020 ? dxFeed, ein führender Anbieter von Datenlösungen und Berechnungsdienstleister für die weltweite Finanzindustrie, gibt den Abschluss eines Partnerschaftsvertrags mit The Small Exchange bekannt. The Small Exchange ist eine Terminbörse, die kleine, einfache Produkte für Retail-Kunden anbietet. Ziel der Vereinbarung ist es, Marktdaten zur Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bereitzustellen.

Die Marktindexlösung wurde speziell für The Small Exchange entwickelt. Sie ermöglicht privaten und institutionellen Anlegern die Erstellung von Daten- und Finanzanalysen ebenso wie die Vermögensverwaltung.

Der Small 10-Year U.S. Treasury Yield Index (S10Y)* basiert auf der stetigen Rendite der neu emittierten (?on-the-run?) zehnjährigen US-Schatzanweisung und wurde offiziell am 7. Dezember 2020 eingeführt. Ausgedrückt wird der Index als die errechnete Rückzahlungsrendite, multipliziert mit 1.000. S10Y ist es das erste Produkt, bei dem die Kunden statt des Kurses gleich die Rendite der Treasury-Futures abrufen können.

?Durch The Small Exchange wird der Future-Markt für mehr Anleger zugänglich?, so Oleg Solodukhin, CEO von dxFeed. ?Unsere Expertise in Sachen Indexkonstruktion, -verwaltung und -berechnung und unsere fundierte Kenntnis der internationalen Finanzmärkte hilft Unternehmen wie The Small Exchange, ihre eigenen Produkte zu entwickeln und zu pflegen. dxFeed und The Small Exchange haben die gleiche Vision: Wir möchten den Markt für jeden Trader- und Anlegertyp zugänglich machen.?

?Wir glauben daran, etwas bewegen zu können. Wir wollen Neues schaffen, um den Zugang zum Futures-Markt zu erleichtern. dxFeed unterstützt uns dabei, Tradern jeder Größe mit neuen Produkten gerecht zu werden?, erklärt Pete Mulmat, Chief Commercial Officer von The Small Exchange. ?Wir werden auch weiterhin auf die Entwicklung einfacher, einheitlicher und kapitaleffizienter Produkte setzen.?

Die schlüsselfertige Index-Management-Lösung* von dxFeed spart viel Zeit bei der Indexerstellung und -verwaltung: Sie arbeitet mit Verfahren, die in nutzerfreundliche visuelle und selbstdokumentierende Einheiten unterteilt sind. Als Berechnungsdienstleister sammelt und normalisiert dxFeed die Daten und stellt eine Berechnungsengine bereit, die mit Test- und Gewichtungs- sowie weiteren Features ausgestattet ist. dxFeed kümmert sich um die Publizierung, Verteilung und Integration mit vorhandenen IT-Stacks und externen Publishing- und Distributionsanbietern.

Neben dem Small 10-Year U.S. Treasury Yield Index bietet The Small Exchange auch andere dxFeed-fähige Lösungen wie den Small Stocks 75 Index an, der fünf Sektoren mit jeweils 15 Aktien beinhaltet.

* Mehr zum Small 10-Year U.S. Treasury Yield Index:

https://indexit.dxfeed.com/?symbol=10Y:SME

* Mehr zur Index-Management-Lösung von dxFeed:

https://www.dxfeed.com/de/loesungen/indexmanagement-loesungen/

—

Über The Small Exchange

The Small Exchange hat seinen Hauptsitz in Chicago und ist bei der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde für Future- und Optionsmärkte, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), als Designated Contract Market (DCM) registriert. Gegründet wurde das Unternehmen von preisgekrönten, innovativen Branchenexperten, die eine proprietäre Trade-Matching-Engine einsetzen. The Small Exchange hat die Mission, die größte kundenzentrierte Terminbörse der Welt zu werden. Sie möchte eine Brücke zu Anlegern jeder Größe bauen, indem sie kleinere, einfachere, kapitaleffizientere und für alle Beteiligten leicht verständliche Futures-Produkte anbietet. The Small Exchange erleichtert sämtlichen Marktteilnehmer, die ihren primären Fokus auf Privatkunden des öffentlichen Sektors legen, das Trading mit selbst entwickelten, proprietären Produkten. Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für Market Maker/Liquiditätsprovider, Introducing Brokers (IBs), Terminbörsenmakler, Trading-Unternehmen und Hedgefonds.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.thesmallexchange.com/