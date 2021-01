dynabook aktualisiert Produktportfolio: Intel? Core? Prozessoren der 11. Generation jetzt in fast allen Serien verfügbar

Die?Dynabook Europe GmbH kündigt Updates für einige ihrer Notebook-Modellreihen an. Die Tecra A30-J und der Satellite Pro L50-J, sind zukünftig mit leistungsstarken Intel? Core? Prozessoren der 11. Generation erhältlich. Beide Reihen richten sich an Business-Anwender, Schüler und Studenten. Die große Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten ermöglicht es, den Bedürfnissen jedes Nutzers flexibel und zielgerichtet zu begegnen.

Für maximale Flexibilität im Business-Alltag

Bei der Weiterentwicklung des dynabook Portfolios stehen Produktivität, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Ausnahmslos zeichnen sich die aktualisierten Modelle durch ihre leichte Bauweise und eine lange Akkulaufzeit aus.

Mit einem Gewicht ab 1,2 kg* (Tecra A30-J), beziehungsweise ab 1,7 kg* (Satellite Pro L50G-J) und Akkulaufzeiten von bis zu 14 Stunden** (modellabhängig) sind die robusten Business-Notebooks prädestiniert für den mobilen Arbeitsalltag.

Eingefasst in einen schmalen Rahmen überzeugen die verschiedenen Display-Varianten mit hoher Helligkeit sowie Entspiegelung. Die Geräte eignen sich dadurch optimal für den Einsatz in Umgebungen mit schwierigen oder wechselnden Lichtverhältnissen. Darüber hinaus sind alle drei neuen Konfigurationen mit einer großen Tastatur sowie einem großzügigen Präzisions-ClickPad für komfortables Schreiben und Bedienen ausgestattet.?

?Unser Bestreben ist es, unsere Kunden durch die Bereitstellung der neuesten Technologien bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen ? angefangen bei Schülern und Studenten bis hin zu mobilen Business-Professionals?, sagt Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. ?Deshalb statten wir unser Produktportfolio mit den neuesten Intel? Core? Prozessoren der 11. Generation aus und stellen viele verschiedene Konfigurationen zur Verfügung, um sämtlichen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.???

Immer in Verbindung bleiben

Die neuen Notebooks von dynabook überzeugen durch ihre Vielzahl an Business-freundlichen Anschlussmöglichkeiten. Dazu gehört beispielsweise ein USB Type-C? Port, der das Aufladen des Akkus und die Übertragung von Daten sowie die Anbindung eines externen Bildschirms ermöglicht.?

Zum Anschluss weiterer Peripheriegeräte oder zur Bild- und Datenübertragung bringen die Geräte einen vollwertigen HDMI?-Anschluss und einen microSD-Kartenleser mit. Die Tecra A30-J-Serie sowie der Satellite Pro L50-J verfügen über je drei USB 3.1-Ports. Für eine erweiterte Konnektivität sorgt die optional erhältliche USB Type-C?-Dockingstation von dynabook.

Die kabelgebundene Verbindung zum Internet stellen beide Modellreihen durch einen Gigabit-LAN-Anschluss her. Drahtlos funken die Tecra A30-J-Serie und die Satellite Pro L50-J-Serie über WiFi 6 (802.11ax).

Durch die 2-Megapixel-Full-HD-Webcam*, Stereolautsprecher und das eingebaute Cortana-fähige Mikrofon ist die reibungslose Kommunikation mit Kunden, Kollegen oder Freunden gesichert. Ein eigenes Headset lässt sich sowohl am 3,5 mm-Mikrofon/Kopfhörer-Kombiausgang sowie per Bluetooth anschließen.

Umfangreiche Sicherheitsfunktionen

Der Schutz von Geschäfts- und Mitarbeiterdaten sowie die Bereitstellung von sicherem IT-Equipment stellt Unternehmen immer wieder vor große Herausforderungen. Daher sind die Tecra A30-J und der Satellite Pro L50-J mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Das firmwarebasierte Trusted Platform Module 2.0 (TPM) der Notebooks garantiert die Verschlüsselung von sensiblen Daten, um das Risiko einer Manipulation durch Unbefugte zu minimieren. Die Passwortfunktion und der Fingerabdruckscanner im SecurePad verhindern unerwünschte Zugriffe bei der Anmeldung. Zum Schutz vor physischem Diebstahl verfügen die Geräte wahlweise über ein Steckplatz für ein Sicherheitsschloss. Darüber hinaus haben die Tecra A30-J und der Satellite Pro L50-J einen optionalen Smartcard-Slot, der in vielen Unternehmen als zusätzlicher Sicherheitsmechanismus fungiert.?

* Modellabhängig

** Gemessen mit MobileMark? 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

