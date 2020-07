dynabook as a Service (daaS): IT-Komplettlösungen aus einer Hand

daaS unterstützt Partner bei der Bereitstellung von modernen, mobilen Arbeitsplätzen

Hard- und Software sowie Zubehör und Services zu einer monatlichen Leasinggebühr?

Die?Dynabook Europe GmbH bietet ihren Partnern mit dem Programm ?dynabook as a Service? Unterstützung bei der Bereitstellung von IT-Komplettlösungen an. Damit haben Händler ab sofort die Möglichkeit, ihren Kunden Business-Notebooks von dynabook gemeinsam mit Software, Zubehör und Lifecycle-Services für eine fixe monatliche Pauschale zur Verfügung zu stellen. Das Modell bietet einerseits schnell wachsenden Unternehmen und überlasteten IT-Abteilungen attraktive Mehrwerte, wie beispielsweise die flexible Anpassung ihres Gerätebestandes. Andererseits können Händler maßgeschneiderte Lösungspakete aus einer Hand für ihre Kunden schnüren und damit neue Marktpotenziale heben sowie ihr Geschäft ausbauen. daaS steht allen dynabook Partnern, unabhängig von ihrem Status, zur Verfügung.

Moderner Arbeitsplatz birgt neue Marktpotenziale für Händler

?Der Trend zu mobilen Arbeitsplätzen schreitet immer mehr voran und reißt auch abseits kontaktreduzierter Zeiten nicht ab. Damit einher geht eine deutliche Veränderung im ITK-Markt: Unternehmen und Händler müssen immer flexibler auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben?, erklärt Hannes Schipany, Head of Sales DACH bei der Dynabook Europe GmbH. ?Mit unserem neuen ?dynabook as a Service?-Programm bieten wir zusätzlich zu unseren innovativen mobilen Computing-Lösungen einen ?Alles-aus-einer-Hand-Leasing-Service? an. Damit können unsere Partner ab sofort IT-Komplettlösungen für den modernen Arbeitsplatz inklusive Verwaltungs- und Wartungsservices offerieren und so zusätzliches Geschäft generieren.?

daaS: Individuelle Bundles für Unternehmen

Über daaS sind dynabook Partner in der Lage, Geräte- plus Servicepakete für Unternehmen individuell zusammenzustellen und mit flexiblen Laufzeiten zwischen 24 und 60 Monaten sowie einer planbaren, monatlichen Gebühr anzubieten.

Dabei lassen sich, je nach Anforderung, passgenaue Bundles aus folgenden Bestandteilen schnüren:

Hochmoderne Hardware: von Notebooks über Zubehör bis hin zu Peripheriegeräten. Extra Plus: Durch daaS verkürzen sich die Geräteaktualisierungszyklen und Anwender profitieren stets von aktuellen Technologien.

Software: Je nach Bedarf ist die gewünschte Software, wie etwa Windows 10 oder Antivirenprogramme, auf den Geräten vorkonfiguriert.

Einblicke in den Gerätebestand: einfache (remote) Geräteverwaltung und -sicherheit, Überwachung von Ressourcen und Optimierung der Leistung dank cloudbasierter Software von Absolute.

dynabook Services: Ob Garantieverlängerung oder eine On-Site Reparatur ? das Serviceportfolio ist umfassend und zielgerichtet.

Flexibel, einfach, intelligent

Mit daaS profitieren Unternehmen von der Möglichkeit, ihren Geräte-Bestand flexibel den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. So lassen sich Arbeitsspitzen abfangen und wiederum eine Ressourcenbelastung in ruhigeren Zeiten vermeiden. Indem Unternehmen die Mitarbeiterausstattung aus einer Hand erhalten, können diese einfach und vorausschauend ihr Budget planen und die IT durch passende Softwarelösungen intelligent verwalten. Mit daaS erweitern Händler ihr Angebot und unterstützen IT-Entscheider dabei, den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt transparent und skalierbar zu begegnen.

