dynabook ist neuer Technologiepartner im IGEL Ready Program für mobile Endgeräte

.

Erste IGEL Ready validierte dynabook Geräte: Satellite Pro C40-H und Satellite Pro L50-G

Mehr Sicherheit für Remote Work, dank IGEL Next-Gen OS

Die Dynabook Europe GmbH und IGEL geben heute bekannt, dass dynabook dem IGEL Ready Program als Technologiepartner für mobile Endgeräte beigetreten ist. Damit sind einige dynabook Notebooks für das IGEL Next-Gen Edge OS validiert und profitieren von dem hohen Sicherheitsversprechen für Endpoints aus dem Hause IGEL.

Für effizientes, sicheres und mobiles Arbeiten

Der Satellite Pro C40-H und Satellite Pro L50-G sind die ersten IGEL Ready zertifizierten Notebooks von dynabook. Die Geräte gehören zu den ersten mobilen Endpoint Devices weltweit, die über die IGEL Ready Verifizierung verfügen. Dank des schnellen und einfach zu installierenden IGEL-Betriebssystems sind die Notebooks direkt einsatzbereit. Das ermöglicht dynabook Kunden und ihren Mitarbeitern ein besonders kostengünstiges, effizientes und sicheres mobiles Arbeiten.

Starkes IGEL Ready Partnernetzwerk

Darüber hinaus profitieren Unternehmen, die IGEL Ready Geräte von dynabook einsetzen, von einem starken IGEL Netzwerk, bestehend aus über 100 IGEL Ready Partnern. Kunden können innerhalb der IGEL Umgebung kompatible Geräte, Tools und Anwendungen aus verschiedenen Bereichen auswählen. Die Integration des IGEL OS auf dynabook Geräten ist mühelos möglich. Dadurch sind Anwender in der Lage, schnell und sicher von ihrem Notebook auf einen virtuellen Desktop- oder Cloud-Arbeitsbereich zuzugreifen, solange das Notebook mit der IGEL-Software ausgestattet ist.

?Als IGEL Technologiepartner bieten wir unseren Kunden die einfache, sichere, aber auch kosteneffiziente Bereitstellung einer virtuellen Arbeitsumgebung. Dies ist jetzt, in Zeiten des Remote Workings, besonders wichtig ? vor allem in Branchen, in denen hohe Sicherheitsstandards gelten?, so Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. ?Wir sind stolz, dass mit unserem Satellite Pro C40-H und Satellite Pro L50-G gleich zwei dynabook Serien verifiziert wurden. In den kommenden Monaten freuen wir uns darauf, noch weitere dynabook Geräte in das Programm mit aufzunehmen.?

?Wir heißen die Dynabook Europe GmbH im IGEL Ready Program willkommen und stärken damit die langjährige Beziehung zwischen unseren Unternehmen?, sagt Divya Saggar, Senior Manager der IGEL Alliances bei IGEL. ?Die Zukunft des Enterprise Computing liegt in der Cloud. Mit dem IGEL Ready Program profitieren dynabook Kunden von der verbesserten Sicherheit unseres Edge OS. Gleichzeitig erhalten sie einen zuverlässigen und reibungslosen Zugang zu einer breiten Tool-, Service-, und Anwendungspalette, die für ein kontinuierliches Unternehmenswachstum entscheidend ist.?

Weitere Für nähere Informationen, besuchen Sie die Webseite.

Die dynabook IGEL Ready Geräte sind bei ausgewählten Channel-Partnern verfügbar. Mehr Informationen zur Satellite Pro-Serie erhalten Sie hier.

Über IGEL

IGEL ist der weltweit führende Anbieter von Next-Gen Edge OS-Lösungen für die sichere Bereitstellung von Cloud Workspaces. Zu den innovativen Software-Produkten gehören das Betriebssystem IGEL OS?,?der IGEL UD Pocket? sowie die Universal Management Suite? (UMS). Mit diesem Portfolio?schafft IGEL?eine sicherere, intelligente und kosteneffiziente Endpoint-Management-?und Steuerungsplattform?für nahezu jedes x86-basierte Gerät.?Einfach erhältlich in Form von zwei Softwareangeboten mit umfangreicher Funktionalität ? Workspace Edition und Enterprise Management Pack??, bietet die IGEL Software einen hohen Investitionswert.?Zusätzlich beinhalten die von IGEL in Deutschland entwickelten Endpoint-Lösungen höchste Garantieleistungen (5 Jahre), Software-Support bis zu 3 Jahre nach Produktabkündigung (EOL) und branchenführende Management-Funktionen. Mit IGEL können Unternehmen?durch die Verlängerung der Nutzungsdauer ihrer vorhandenen Endgeräte?hohe Einsparungen erzielen. Zudem werden?alle mit IGEL OS und Windows OS ausgestatteten Geräte über eine einzige Schnittstelle komfortabel gesteuert und verwaltet. IGEL verfügt über zahlreiche Niederlassungen weltweit und ist mit Partnern in über 50 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu IGEL finden Sie unter?www.igel.com. IGEL ist Teil der der C. Melchers & Co. GmbH.?

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Weitere Informationen über dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder unserem Blog. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und LinkedIn. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht.