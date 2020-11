dynabook präsentiert neue Satellite Pro C40-H- und C50-H-Business-Notebooks zum Einstiegspreis

Satellite Pro C40-H: Neue 14 Zöller für kostenbewusste Business-Nutzer, Schüler und Studenten?Satellite Pro C50-H: Upgrade der 15 Zoll-Modelle mit besserer Leistung und mehr FunktionalitätTypisch dynabook: Viele Anschlüsse und umfassende Sicherheitsfunktionen

Neuss, 17.?November 2020 ??Die Dynabook Europe GmbH erweitert ihre preisgünstige Satellite Pro-Serie: Neu im Portfolio sind der Satellite Pro C40-H im 14 Zoll-Format und eine aktualisierte Version des 15 Zoll großen Satellite Pro C50-H mit erweiterten Prozessor-, Display-, Speicher- und Speicheroptionen. Beide Modellreihen zeichnen sich durch ihr attraktives Preis-Leistung-Verhältnis aus und überzeugen mit leistungsstarken Intel? Core Prozessoren der 10. Generation, einem erweiterbaren Arbeitsspeicher von bis zu 16 GB* und schnellen SSD-Speicheroptionen bis zu 512 GB. Sowohl der Satellite Pro C40-H als auch der Satellite Pro C50-H sind voraussichtlich ab Ende des Jahres zu einem Preis ab 699 Euro (UVP inkl. MwSt.) in Deutschland erhältlich.

Satellite Pro C40-H: Für Geschäftsleute, Schüler und Studenten

Der neue Satellite Pro C40-H im edlen Design ist je nach Konfiguration ab einem Gewicht von lediglich 1,55 kg verfügbar. Die Höhe beträgt nur 18,9 mm. Gepaart mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden1 (modellabhängig) ist das Notebook für den mobilen Einsatz in einer agilen Welt prädestiniert ? perfekt für kostenbewusste Business-Nutzer, Schüler oder Studenten. Mit seinem schmalen Rahmendesign und dem entspiegelten 14 Zoll-LCD-Bildschirm, wahlweise HD oder Full HD, lädt es förmlich zum mobilen Arbeiten ein.

Satellite Pro C50-H: Mehr Dynamik im Business-Alltag

Der 15 Zoll große Satellite Pro C50-H ist eine aktualisierte Version des Satellite Pro C50-E. Er bietet im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine verbesserte Leistung, mehr Funktionalität und erweiterte Bildschirmoptionen einschließlich des neuen 250 NIT hellen Full HD-Displays. Dadurch kommen Anwender in den Genuss, besonders komfortabel an einem großen Bildschirm zu arbeiten ? auch ohne einen zusätzlichen Monitor anzuschließen und unabhängig davon, wie hell es in der Umgebung ist. Bei einer Akkulaufzeit von bis zu 9,5 Stunden1 (modellabhängig) ist der neue Business-Allrounder ein verlässlicher Begleiter und schafft maximale Flexibilität im mobilen Arbeitsalltag.?

Ergonomie und Bedienkomfort

Im Sinne des Arbeitskomforts bauen beide Modellreihen zudem auf eine Tastatur im Vollformat und ein großflächiges, präzises Clickpad, um das Notebook auch ohne externe Maus angenehm zu bedienen. Die Satellite Pro C50-H-Reihe verfügt zusätzlich über einen separaten Nummernblock. Optional ist bei beiden Modellreihen auch ein SecurePad mit Fingerabdruckleser erhältlich.

Edle Optik und antibakterielle Beschichtung

Trotz dessen, dass der Fokus sowohl beim Satellite Pro C40-H als auch beim Satellite Pro C50-H auf dem niedrigen Einstiegspreis liegt, verzichten beide Modellreihen nicht auf ein zeitgemäßes Design und strahlen im schicken dunkelblau. Die lackierten Oberflächen beider Satellite Pro Modellreihen sind mit einer antibakteriellen Beschichtung versehen. Diese hemmt das Wachstum von Mikroorganismen, wie Bakterien, auf den lackierten Oberflächen des Notebooks. Die Schutzschicht ist nach dem Japan Industrial Standard Z 2801:2010 getestet und stellt zu 99,9 Prozent sicher, dass sich das Notebook nicht zum Nährboden für Bakterien entwickelt.?

?Wir wissen, dass IT-Budgets häufig begrenzt sind, insbesondere angesichts der aktuellen Situation rund um den Globus. Dennoch lastet auch auf Arbeitnehmern, Schülern und Studenten ein großer Druck, weiterhin produktiv zu bleiben?, sagte Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. ?Genau aus diesem Grund bringen wir den Satellite Pro C40-H auf den Markt und bieten den bereits Anfang des Jahres eingeführten Satellite Pro C50 in einer aktualisierten Version an. Damit stellen wir sicher, dass jeder zu erschwinglichen Preisen die Technologie erhält, die er für seine Arbeit benötigt.?

In Verbindung bleiben

Wie alle dynabook Geräte verfügen auch die neuen Modelle über eine Reihe von praktischen Anschlussmöglichkeiten. Dazu gehört beispielsweise ein USB Type-C Port, der eine Lade-, Verbindungs- und Anzeigefunktion besitzt. Zum Anschluss weiterer Peripheriegeräte oder zur Bild- und Datenübertragung bringen die Geräte einen vollwertigen HDMI?-Anschluss, zwei USB 3.0-Slots und einen microSD-Kartenleser mit. Für eine erweiterte Konnektivität und weniger Kabelsalat sorgt die optional erhältliche USB Type-C-Dockingstation von dynabook. Die Wi-Fi 802.11 AC und Bluetooth? 4.2 Module stellen schnelle Verbindungs- und Download-Geschwindigkeiten sicher. Die kabelgebundene Verbindung erfolgt über den Gigabit-LAN-Port. Darüber hinaus erfüllen die Satellite Pro C40-H- und die Satellite C50-H-Serien die Anforderungen, die Nutzer für einen reibungslosen Austausch mit Teamkollegen und Kunden benötigen, ideal: Hierfür sind jeweils eine HD-Webcam für Videokonferenzen, Stereolautsprecher für einen klaren Sound und ein eingebautes Cortana-kompatibles Mikrofon für eine einfache Sprachsteuerung mit an Bord.

Sicherheit durch zuverlässige Hardware?

IT-Sicherheit ist ein zentrales Thema und eine ständige Herausforderung jedes Unternehmens. Beide Satellite Pro-Modellreihen bieten daher alle wichtigen Sicherheitsvorkehrungen, um Mitarbeiter- und Geschäftsdaten zu schützen. Das firmwarebasierte Trusted Platform Module 2.0 (TPM) des Notebooks garantiert die Verschlüsselung von sensiblen Daten, um das Risiko einer Manipulation durch Unbefugte zu minimieren. Die Passwortfunktion, für Benutzer oder Administratoren, kann unerwünschte Zugriffe verhindern. Zum Schutz vor physischem Diebstahl verfügen die Geräte optional über einen Kensington-Steckplatz.

Weitere Informationen zu den neuen Satellite Pro-Reihen von dynabook erhalten Sie unter https://de.dynabook.com/laptops/satellite-pro/.

* modellabhängig (wahlweise mit 4GB / 8GB / 16 GB DDR4 3200 MHz)

1 Gemessen mit MobileMark 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.