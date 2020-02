dynabook präsentiert neue Satellite Pro L50-G Business-Notebooks mit dedizierter NVIDIA® GeForce® MX250¹ Grafik

Leistungsstarke Grafikkarte für Multitasking-Geschäftsanwendungen

Aktuelle Intel® Core? Prozessortechnologie der 10. Generation

HDD-/SSD-Kombination für schnelle Ladezeiten

Kabellos produktiv mit Wi-Fi 6 und langer Akkulaufzeit

Die Dynabook Europe GmbH erweitert die Satellite Pro L50-G-Reihe um zwei Modelle mit diskreter NVIDIA® GeForce® MX250¹ Grafikkarte. Dank 2 GB GDDR5-Grafikspeicher profitieren Business-Nutzer von einer schnelleren und besseren Leistung bei Multitasking-Anwendungen oder Funktionen, die eine besonders hohe Bandbreite erfordern. Hierzu zählen zum Beispiel Videokonferenzen, das Abspielen von Filmen und Videos in Präsentationen oder auch die Bildbearbeitung. Ob bei der Arbeit zuhause, im Büro oder unterwegs, die neuen Satellite Pro L50-G Business-Notebooks überzeugen durch aktuelle Technologie zum günstigen Preis.

Die neuen Satellite Pro L50-G Business-Notebooks sind in Deutschland voraussichtlich ab März 2020 zu folgenden Preisen (jeweils UVP inkl. MwSt.) erhältlich:

Satellite Pro L50-G-1DC: 899 Euro

[Intel® Core? i5-10210U, 8 GB DDR4 RAM, 516 GB M.2 PCIe SSD, NVIDIA® GeForce® MX250¹ Grafik]

Satellite Pro L50-G-151: 1.248 Euro

[Intel® Core? i7-10710U, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, 1 TB SATA HDD, NVIDIA® GeForce® MX250¹ Grafikkarte]

Leicht und leistungsstark

Die neuen Modelle ergänzen die dynabook Satellite Pro L50-G-Serie, die erstmals im November 2019 vorgestellt wurde. Mit Intel® Core? Prozessoren der 10. Generation und bis zu 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher in einem ab 1,85 Kilogramm* leichten, nur 19,9 Millimeter hohen Gehäuse vereinen die Business-Allrounder zuverlässige Leistung, Flexibilität und Konnektivität in einem Gerät. So lässt es sich im Büro wie auch unterwegs produktiv arbeiten.

Wi-Fi 6 und SSD-/HDD-Kombination

Ideal auf die Anforderungen moderner Mitarbeiter ausgelegt, überzeugen die Notebooks zudem mit dem WLAN Standard Wi-Fi 6. Das neueste Intel® Wi-Fi 6 AX200 Modul ermöglicht verzögerungsfreie Verbindungen und höhere Geschwindigkeiten in der Datenübertragung. So können mehr Datenmengen in geringerer Zeit transferiert werden. Gleichzeitig gewährleistet die Unterstützung von Dual Storage mit SSD- und HDD-Laufwerken eine ausgesprochene Flexibilität in Bezug auf Leistung und Speicherkapazität. Eine Reihe an nützlichen Schnittstellen stellt eine umfassende Konnektivität sicher. Hierzu zählen unter anderem USB-Typ-C?- und USB-Typ-A-Ports für den Anschluss von Ladegeräten, Smartphones, einem Projektor oder anderen Peripheriegeräten.

Komfortabel und ausdauernd

Das großzügige entspiegelte FHD-Display im 15,6 Zoll Format prädestiniert die Business-Modelle für ein komfortables Arbeiten im Büro wie auch unterwegs. Die Schnellladebatterie des Satellite Pro L50-G ermöglicht zudem eine Akkulaufzeit von 9 Stunden (modellabhängig)** und hält einen kompletten Arbeitstag lang ohne Nachladen durch.

?Die Anforderungen, die moderne Nutzer an ihren Arbeitsalltag stellen, erfordern eine stetige Weiterentwicklung der Technologie. Wir haben unsere Satellite Pro L50-G-Reihe erweitert, um unseren Kunden ein noch besseres Nutzererlebnis zu ermöglichen?, erklärt Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. ?Damit verdeutlichen wir einmal mehr unser Bestreben, Technologien zu integrieren, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden und diese sogar übertreffen.?

Facts & Figures

Satellite Pro L50-G-151

Display: entspiegeltes 15,6 Zoll (39,6 cm) Full-HD TFT eDP?-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 16:9 Seitenverhältnis, Auflösung: 1.920 x 1.080

Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-bit

Prozessor: Intel® Core? i7-10710U-Prozessor (10. Generation)

Grafik: NVIDIA® GeForce® MX250¹ Grafikkarte

Solid State Disk: 512 GB M.2 PCle

Festplatte: 1 TB SATA

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM

Konnektivität: Gigabit Ethernet LAN, Bluetooth® 5.0 Intel®, Wireless LAN 802.11ax (Wi-Fi 6) Intel®, 1x HDMI®-out, 1x Kopfhörer (Stereo) / Mikrofon Combo Anschluss, 1x RJ45-Anschluss, 1x SD? Kartenslot (SD?, SHDC?, SDXC? mit Unterstützung für UHS-I und MMC), 3x USB 3.0 (1x Unterstützung Sleep-and-Charge Funktion), 1x USB 3.1 (Typ C, 1. Generation) für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port

Kamera: HD-Kamera mit Doppelmikrofon für Cortana und Skype? for Business

Sound: Stereo-Lautsprecher

Tastatur: rahmenlose schwarze Tastatur und Ziffernblock (Zehnertastatur)

Touchpad: ClickPad

Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden 20 Minuten**

Abmessungen und Gewicht: 361 x 244 x 19,9 mm, ab 1.850 g

Farbe: schwarz strukturiert

Garantie: 1 Jahr Herstellergarantie

UVP inkl. MwSt.: 1.248 Euro

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Weitere Informationen über dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder unserem Blog. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und LinkedIn. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht.