dynaCERT erhält bedingte Genehmigung für Wechsel zu Toronto Stock Exchange



Toronto (Ontario), 14. Mai 2020. dynaCERT Inc. (TSX Venture: DYA, OTCQB: DYFSF, FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die bedingte Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die TSX) erhalten hat, seine Notierung von der TSX Venture Exchange (die TSX-V) zur TSX zu verlegen.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es seine Transaktionen mit KarbonKleen Inc. (KarbonKleen) und dynaCERT International Strategic Holdings Inc. (DISH), die bereits am 11. Mai 2020 bekannt gegeben wurden (siehe Pressemitteilung vom 11. Mai 2020), abgeschlossen hat.

Jean-Pierre Colin, Executive Vice President von dynaCERT, sagte: Der Wechsel zur TSX stellt einen bedeutsamen Meilenstein in unserem Bestreben dar, unsere Attraktivität für eine größere Aktionärsbasis, einschließlich institutioneller Investoren, zu erhöhen und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens in der Investment-Community zu steigern. Wir gehen davon aus, dass dieser Wechsel die Liquidität unserer Aktien weiter erhöhen und uns in die Lage versetzen wird, weiterhin einen langfristigen Aktionärswert aufzubauen.

Jim Payne, President und CEO von dynaCERT, sagte: Mit der Genehmigung der KarbonKleen-Transaktion können wir nun mit dem Abonnementprogramm beginnen. Wir sind davon überzeugt, dass der Erfolg des Programms DISH die Möglichkeit eröffnet, Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen ohne Verwässerungseffekt für dynaCERT zu beschaffen, unseren gesamten globalen Händlerkanal zu unterstützen sowie unsere HydraGENä-Technologie durch monatliche Zahlungen im Rahmen eines Abonnements leichter an Endkunden weltweit zu bringen.

Die endgültige Genehmigung der Notierung an der TSX unterliegt der Erfüllung aller verbleibenden Bedingungen, die von der TSX verlangt werden, durch das Unternehmen, einschließlich des Abschlusses eines traditionellen unterzeichneten Prospektangebots mit mindestens 50 Zeichnern, der Aufbringung von Bruttoeinnahmen in Höhe von nicht weniger als fünf Millionen Dollar sowie der Konformität mit den öffentlichen Ausschüttungs- und allen anderen standardmäßigen Notierungsanforderungen der TSX am oder vor dem 12. August 2020. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in der Lage sein wird, all diese Anforderungen vor diesem Zeitpunkt zu erfüllen, und wird eine Erklärung abgeben, sobald der Zeitpunkt für den Abschluss der Anforderungen für die endgültige Notierung abgeschätzt werden kann und ein endgültiger Handelstermin von der TSX bestätigt wurde.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Internet: www.dynaCERT.com

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen”, erwarten”, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, die Erfüllung der Bedingungen für die Notierung an der TSX, die Notierung an der TSX, die Erweiterung des Zeichnungsprogramms des Unternehmens und die Beteiligung von DISH an zukünftigen Finanzierungsaktivitäten. Wir gehen davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen; es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Börse TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!