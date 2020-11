Dynamic Yield als Strong Performer von Forrester Research ausgezeichnet

Dynamic Yield, eine führende Plattform für Experience Optimierung, wurde von der weltweit führenden Forschungs- und Beratungsfirma Forrester Research, Inc. als Strong Performer ausgezeichnet. Das geht aus dem jüngsten Industrie-Report ?The Forrester Wave?: Experience Optimization Platforms Q4 2020? hervor, der heute veröffentlicht wurde. Der Report zählt Dynamic Yield zu den weltweiten Top-10-Anbietern von Experience-Optimization-Plattformen (EOP).

Forresters Report identifiziert und untersucht die zehn wichtigsten EOP-Anbieter und bewertet sie auf Grundlage von 22 Bewertungskriterien, die in drei Kategorien unterteilt sind: aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Im Rahmen des umfassenden Bewertungsprozesses führte Forrester Kundenreferenzgespräche durch, analysierte Anbieterumfragen, begutachtete Experten-Interviews und nahm an Produktvorführungen teil. Der Bericht soll zeigen, wie die einzelnen Anbieter abschneiden, und Fachleuten für Customer Insights (CI) dabei helfen, den richtigen Anbieter für ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Forrester stellte in seinem Bericht fest: ?Zu den herausragenden Innovationen von Dynamic Yield gehören seine APIs, die Tests über alle Kanäle hinweg ermöglichen, seine Anwendung von Deep Learning für das Product-Ranking sowie die Spezialisierung auf Optimierungsanalysen.? Weiter heißt es in dem Bericht: ?Dynamic Yield hat seine Online-Testmöglichkeiten seit der letzten Forrester Wave-Bewertung erheblich verstärkt und seine Referenzkunden lobten seine Selbstbedienungsfunktionen?. ?Marketing-, Commerce- und Product-Teams, die ihr E-Commerce-Engagement optimieren und verbessern möchten, sollten Dynamic Yield in die engere Wahl ziehen.?

?Wir fühlen uns geehrt, in den Forrester-Wave-Bericht aufgenommen zu werden?, sagte Liad Agmon, CEO von Dynamic Yield. ?Wir glauben, dass diese Anerkennung unsere kontinuierlichen Bemühungen widerspiegelt, unsere A/B-Test- und Experience-Optimierungs-Fähigkeiten zu verbessern, mit denen wir es Marken ermöglichen, die bestmöglichen digitalen Interaktionen für ihre Kunden zu erstellen und zu liefern.?

Die Auszeichnung durch Forrester ist die jüngste für das Unternehmen Dynamic Yield, das Anfang des Jahres 2020 zum dritten Mal in Folge von Gartner zum Leader im Bereich Personalization Engines ernannt wurde. Das Unternehmen zudem mit dem Visionary Innovation Leadership Award von Frost & Sullivan ausgezeichnet und erhielt von TrustRadius im Jahr 2020 zwei Top-Rated-Awards in den Kategorien eCommerce-Personalisierung und A/B-Testing.?

Dynamic Yield ermöglicht Unternehmensmarken personalisierte, optimierte und synchronisierte digitale Kundeninteraktion schnell und zuverlässig an jedem Kontaktpunkt einzusetzen. Marketing-, Produkt-, Entwickler- und E-Commerce-Teams von mehr als 350 globalen Unternehmen verwenden Dynamic Yields Experience-Optimization-Plattform als Technologieebene über bestehenden CMS- oder Commerce-Lösungen, um Inhalte, Produkte und Angebote schneller bereitzustellen und algorithmisch auf jedes Individuum abzustimmen, und somit den langfristigen Geschäftswert zu steigern.