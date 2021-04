Dynamic Yield gewinnt zwei 2021?Top Rated Awards? von TrustRadius

Die Plattform für Experience-Optimierung Dynamic Yield hat heute bekannt gegeben, dass TrustRadius, die international renommierte Plattform für Kundenbewertungen im Bereich Unternehmenstechnologie, das Unternehmen mit zwei 2021 ?Top Rated Awards? in den Bereichen E-Commerce-Personalisierung und A/B-Testing ausgezeichnet hat. Demzufolge wurde Dynamic Yield zum dritten Mal in Folge als Leader in beiden Kategorien ausgezeichnet, nachdem das Unternehmen erst vor Kurzem zwei weitere 2021 ?Best of? Awards für Best Feature Set und Customer Support erhalten hat.

Dynamic Yield wird von Marketern, Produktmanagern und Entwicklern von mehr als 350 Marken auf der ganzen Welt genutzt, um personalisierte, optimierte und synchronisierte digitale Kundenerlebnisse zu erstellen und zu testen. Mit einem trScore von 9,1 von 10 wurde das Unternehmen von TrustRadius als anerkannter Softwareanbieter für E-Commerce-Personalisierung und A/B-Testing ausgezeichnet und rangierte in allen Kategorien an oberster Stelle.

?Diese Auszeichnungen basieren ausschließlich auf Kundenfeedback? sagt Megan Headley, VP of Research bei TrustRadius. ?Die TrustRadius-Rezensenten, die Dynamic Yield bewertet haben, heben besonders den ausgezeichneten Customer Support und die ausführliche Dokumentation hervor, die das Unternehmen zur Verfügung stellt. Zudem machen sie auf die herausragenden Reporting- und A/B-Testingfunktionen des Unternehmens aufmerksam.?

Dies sind die Highlights aus den Kundenbewertungen, die zeigen, wie sehr Kunden Dynamic Yield schätzen.

?Wir haben die Plattform von Dynamic Yield genutzt, um unsere Webseite zu personalisieren. Dank Dynamic Yield konnten wir unseren Kunden eine bessere Produktauswahl basierend auf ihrem Browsing-Verhalten bieten. Dynamic Yield hat uns nicht nur dabei geholfen, verschiedene Strategien umzusetzen, sondern auch dabei, Strategien zu entwickeln, die 1:1 auf unsere Kunden abgestimmt sind.? ? Shawna DeLuca, eCommerce Project Manager bei StriVectin

?Maßgeschneiderte Plattformen sind zeitweise mit hohen Entwicklungskosten verbunden. Aus der Dynamic Yield-Plattform konnten wir jedoch einen großen Nutzen ziehen, da wir in der Lage waren, Änderungen auf der Seite schnell vorzunehmen und unseren Kunden ein nahtloses Browsing- und Shoppingerlebnis zu bieten. Im Fußball ändern sich die Dinge schnell. Dank der vielen verfügbaren Experience-Templates können wir schnell auf diese Änderungen reagieren. Unseren Fans bieten wir dadurch jederzeit Zugang zu den neuesten Produkten und ein vertrauensvolles Kauferlebnis.? ? Darren Lawson, eCommerce Trading Manager bei Tottenham Hotspur Football Club

?Wir nutzen Dynamic Yield derzeit für die Personalisierung der Website und E-Mails für alle vier Marken unseres Unternehmens. Das Tool hat uns dabei geholfen, die Conversion neuer Nutzer, den durchschnittlichen Bestellwert (AOV) sowie Out-of-stock-Empfehlungen zu optimieren, auf Warenkorb- und Browsingabbrecher zu reagieren, und Out-of-the-box-Ideen zu entwickeln, um die Conversion unbekannter Nutzer zu steigern. ? Kathryn Clare-Salzler, Digital Marketing Manager bei Astral Brands

?2020 basierten 70 % der von Dynamic Yield entwickelten Funktionen auf direktem Kundenfeedback, welches entweder über die Plattform, durch regelmäßig stattfindende Kundengespräche oder über namhafte Bewertungsseiten wie TrustRadius erfasst wurde.?, so Einat Haftel, VP of Product bei Dynamic Yield. ?Der Schlüssel zum Erfolg ist ein positives Nutzererlebnis. Dieses möchten wir unseren Nutzern tagtäglich auf unserer Plattform bieten. Die Erkenntnis, dass wir die Erwartungen unserer Nutzer erfüllen, ist eine große Ehre für uns – dieses Ziel möchten wir mit allen Mitteln weiterverfolgen.?

Seit 2016 haben sich die Top Rated Awards von TrustRadius zum Industriestandard für eine objektive Bewertung von B2B-Technologieprodukten entwickelt. Die Auszeichnungen basieren ausschließlich auf Nutzerfeedback und werden unabhängig von Analystenmeinungen oder dem Status als TrustRadius-Kunde vergeben. Um sich für einen Top Rated Award zu qualifizieren, müssen Produkte über 10 oder mehr verifizierte Bewertungen verfügen, einen trScore von 7,5 oder höher und mindestens 1,5 % des Traffics in der Kategorie erzielen. Eine detaillierte Übersicht über die Kriterien sowie die Methodik und den Scoringprozess, den TrustRadius für die Ernennung der Top Rated Award-Gewinner nutzt, finden Sie hier.

Infos zu TrustRadius

TrustRadius hilft Anwendern dabei, sich für die richtige Technologie zu entscheiden und Unternehmen, ihre einzigartige Geschichte zu erzählen, die Conversion Rate zu verbessern, effiziente Kundeninteraktionen zu erhöhen sowie wertvolle Einblicke in Kundendaten zu erlangen.? Jeden Monat nutzen über 1 Million B2B-Technologieanwender und mehr als die Hälfte aller großen Unternehmen die verifizierten Bewertungen auf TrustRadius.com, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, wurde von erfolgreichen Unternehmern gegründet und wird finanziell durch Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.

Dynamic Yield ermöglicht Unternehmensmarken personalisierte, optimierte und synchronisierte digitale Kundeninteraktion schnell und zuverlässig an jedem Kontaktpunkt einzusetzen. Marketing-, Produkt-, Entwickler- und E-Commerce-Teams von mehr als 350 globalen Unternehmen verwenden Dynamic Yields Experience-Optimization-Plattform als Technologieebene über bestehenden CMS- oder Commerce-Lösungen, um Inhalte, Produkte und Angebote schneller bereitzustellen und algorithmisch auf jedes Individuum abzustimmen, und somit den langfristigen Geschäftswert zu steigern.