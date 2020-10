Dynamicweb und LinQuake bündeln Ihre Kräfte für erfolgreichen, grenzüberschreitenden E-Commerce

Zwolle, Niederlande ? 29. Oktober 2020:Die Zusammenarbeit von Dynamicweb und LinQuake bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte schnell und in jeder erdenklichen Sprache online zu veröffentlichen und zu verkaufen. Die Grundlagen dafür sind die fortschrittliche Übersetzungssoftware und Dienstleistungen von LinQuake, sowie die Dynamicweb All-in-One-Business-Plattform, die nicht nur E-Commerce, sondern auch Content-Management, Online- Marketing und ein Produktinformationsmanagement (PIM) bietet.?Mehrsprachigkeit ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Online-Aktivitäten unserer Kunden. Wir freuen uns daher, dass wir unsere Kunden auch im Bereich des grenzüberschreitenden E-Commerce unterstützen können. LinQuake ist ein dynamisches, engagiertes Unternehmen, das mit seinem Angebot über das reine Übersetzen von Texten hinausgeht. So wie Dynamicweb mehr als nur E-Commerce bietet, bietet LinQuake mehr als nur Übersetzungen? ? Harry van Rossum, Country Manager Dynamicweb BeneluxInternational wächst der E-Commerce rasch, da immer mehr Unternehmen beginnen, ihr Angebot über Grenzen hinweg zu verkaufen. Laut einer Studie des amerikanischen Unternehmens Forrester, betrug der Anteil des grenzüberschreitenden E-Commerce-Marktes 2016 nur 15 % des gesamten weltweiten E-Commerce. Für 2022 wird bereits ein Anteil von 22 % an allen E-Commerce-Transaktionen erwartet. Wenn ein Unternehmen weiter wächst, ist die Entwicklung einer grenzüberschreitenden Strategie von entscheidender Bedeutung. Der Trend zur Internationalisierung ist für Unternehmen in Bezug auf Markenbekanntheit, Marktanteil sowie Gesamteinnahmen vorteilhaft. Allerdings macht diese Entwicklung die Geschäftstätigkeit auch komplexer und bringt einige Herausforderungen mit sich.

Eine dieser Herausforderungen und dazu ein Schlüsselfaktor beim Aufbau einer organisierten grenzübergreifenden Strategie, ist die Lokalisierung. Auch wenn Lokalisierung viel mehr beinhaltet als nur die Übersetzung Ihrer Website für Ihr Zielland, so ist diese ein großer erster Schritt.

Mit Dynamicweb ist es sehr einfach, mehrsprachige Websites mit einer einzigen Lösung zu verwalten, und mit LinQuake an unserer Seite ist es jetzt noch einfacher geworden, Inhalte auf diesen Websites schnell und in der von Ihnen bevorzugten Sprache zu veröffentlichen.

?Um mit Ihrem E-Commerce-Geschäft international Erfolge zu erzielen, brauchen Sie nicht nur eine hervorragende E-Commerce-Plattform, sondern auch die richtigen Inhalte, um Ihre Kunden in ihrer eigenen Sprache anzusprechen. Beides geht Hand in Hand. Es ist daher nur logisch, dass Dynamicweb und LinQuake zueinander gefunden haben, um ihren Kunden auf dem Weg zur Internationalisierung ihrer Aktivitäten grenzüberschreitend helfen zu können? – Pieter Cramer, Sales Manager LinQuake

Über Dynamicweb

Dynamicweb bietet Kunden eine einzigartige, preisgekrönte All-in-One-Cloud-Business-Plattform. Wir ermöglichen unseren Kunden, erstklassige Kundenerlebnisse zu schaffen und Ihren E-Commerce-Erfolg durch hervorragende Lösungen in den Bereichen Content-Management, Digitalem Marketing, E-Commerce sowie einem Produktinformationsmanagement (PIM) zu garantieren.

Unsere mehr als 300 Partner und über 200 Mitarbeiter in Büros überall auf der Welt sind stolz darauf, weit über 4.000 Marken ? zu dem führende Marken wie Lego, Vredestein, Unilever, Winnebago, L–Oréal, Flying Tiger, Toyota und Europcar gehören ? zu unterstützen. Zusammen mit Dynamicweb können diese Kunden lebenslange Kundenbeziehungen aufbauen, ihre Einnahmen erhöhen und ihre Marken ausbauen.

Weitere Informationen über das Angebot von Dynamicweb finden Sie auf unserer Website. https://www.dynamicweb.de/

Über LinQuake

Als Partner im Bereich Sprache und Übersetzungen hilft LinQuake seinen Kunden dabei, durch Zeiteinsparung und der Beseitigung von (Sprach-)Barrieren, zu wachsen. Das Unternehmen glaubt an die Kombination aus innovativer Technologie und persönlichem Kontakt, um bessere Übersetzungsprozesse und eine höhere Qualität zu erzielen.

Möchten Sie herausfinden, was LinQuake für Ihr internationales Unternehmen bedeuten kann? Besuchen Sie LinQuake?s Website: https://www.linquake.nl/en/

