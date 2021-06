E-Cautio geht Partnerschaft mit SCHUMANN ein, um Surety-as-a-Service-Lösung für MGAs, Versicherungsgesellschaften und Banken anzubieten

E-Cautio, ein in Luxemburg ansässiges InsurTech-Unternehmen und Anbieter von Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösungen, gibt heute seine neue Partnerschaft mit SCHUMANN bekannt. E-Cautio wird zukünftig die Software CAM Surety von SCHUMANN, dem branchenführenden Technologieanbieter in den Bereichen Kredit- und Bürgschaftsversicherung, nutzen. Mit CAM Surety, einer SaaS-Lösung, ermöglicht E-Cautio kleinen und mittelständischen Unternehmen, durch die Digitalisierung des gesamten Prozesses von Bürgschaften und Kautionen wettbewerbsfähig zu bleiben sowie Bürgschaftsversicherung als SaaS-Lösung anzubieten.

Durch die Automatisierung des gesamten Prozesses von Garantien und Bürgschaften wie z. B. Erfüllungsgarantien oder Fertigstellungsgarantien beschleunigen kleine und mittlere Unternehmen in Luxemburg und im übrigen Europa ihre digitale Transformation. Sie verbessern die Qualität und Effizienz ihrer Abläufe erheblich, während sie gleichzeitig das Risiko menschlicher Fehler reduzieren. Darüber hinaus umfasst der digitale Prozess Kunden-Onboarding, KYC, Risikoanalyse, Kunden- und Schadensmanagement.

Die neue strategische Partnerschaft kombiniert die CAM Surety Software von SCHUMANN mit der Marktexpertise von E-Cautio. Kleine und mittlere Unternehmen ? von MGAs (Managing General Agent) über Versicherungsmakler bis hin zu Versicherungsgesellschaften und Banken können mit effizienten, hochmodernen Technologiewerkzeugen ausgestattet werden. In einem Sektor, der immer mehr operative Agilität und Effizienz verlangt, werden Unternehmen unterstützt, innovativ zu sein und zu wachsen.

Philippe Kauffman, CEO von E-Cautio, sagt: ?Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SCHUMANN, da wir an der Schnittstelle von Technologie und Business-Know-how zusammenarbeiten. Innovation durch neue Technologien ist ein wichtiger Treiber für Veränderungen in der Versicherungsbranche. Als Technologie- und Versicherungsführer investieren wir ständig in neue Technologien. Um Branchenführer zu werden, sollten Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler, MGAs oder auch Banken die Automatisierung nutzen, um ihre Kernprozesse auf Autopilot zu schalten.?

Dr. Martina Städtler-Schumann, Geschäftsführerin von SCHUMANN, erklärt: ?Unsere Softwarelösungen und Risikomodelle setzen die zukünftigen technologischen Standards für die Branche. CAM Surety ermöglicht es unseren Kunden, Risikobewertungs- und Underwriting-Prozesse zu automatisieren, während unsere künstliche Intelligenz komplexe Arbeitsabläufe mühelos abwickelt, so dass die Kunden in der Lage sind, ihr regulatorisches Umfeld einzuhalten. Wir freuen uns, dass durch die Kooperation mit E-Cautio auch kleine und mittlere Unternehmen von unserer Lösung profitieren und den gesamten Prozess der Bürgschaften und Garantien digitalisieren können.?

Die technisch ausgereifte Lösung von SCHUMANN und die Expertise von E-Cautio hat sich als zuverlässiger und effizienter Service einen Namen gemacht und wird von EuroCaution Benelux, dem luxemburgischen Marktführer für Bürgschaften und Finanzgarantien, genutzt. Alessandro Rizzo, CEO von EuroCaution Benelux, sagt: „Wir freuen uns, der erste Kunde von E-Cautio zu sein, der die CAM Surety Software nutzt, da wir wissen, dass diese grundlegenden Dienstleistungen unserem Unternehmen und unseren Kunden echte Vorteile bringen werden. Die Automatisierung der Bürgschafts- und Kautionsprozesse ist der einzige Weg, um in diesem wachsenden, aber anspruchsvollen Geschäft wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Partnerschaft zwischen E-Cautio und SCHUMANN wird es EuroCaution ermöglichen, von einer maßgeschneiderten Lösung zu profitieren.“

Über E-Cautio

E-Cautio ist ein führendes und schnell wachsendes InsurTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg und Anbieter von Platform-as-a-Service (PaaS) Lösungen. E-Cautio wurde gegründet, um Kunden auf der ganzen Welt eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglicht, Geschäftsanwendungen zu entwickeln, zu betreiben und zu verwalten und dabei Kosten und Komplexität zu reduzieren. E-Cautio bietet SaaS-basierte Lösungen, die Unternehmen bei der Skalierung und Optimierung ihrer Abläufe unterstützen. Unsere Zielgruppe ist ein breites Spektrum kleiner und mittlerer Unternehmen, die eine Lösung im Bereich Kreditversicherung und Kautionen benötigen.

SCHUMANN ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, das weltweit die zukünftigen technologischen Standards für das Management von Kreditrisiken schafft. In den letzten vierundzwanzig Jahren hat sich SCHUMANN einen unübertroffenen Ruf für Innovation gepaart mit Zuverlässigkeit erworben. SCHUMANN ist ein aufgeschlossenes und lernendes Unternehmen, das stark in Forschung und Entwicklung investiert, oft in Zusammenarbeit mit unseren Partnern an der Universität Göttingen. Unser Ziel ist es, dem Wettbewerb mit unserer Spitzentechnologie immer einen Schritt voraus zu sein. Ob unsere Kunden Kreditversicherer, Kautionsversicherer, Finanzinstitute oder internationale Unternehmen sind, SCHUMANN glaubt, dass die Zukunft des Kreditrisikomanagements in der Automatisierung, Datenanalyse und künstlichen Intelligenz liegt. Das Ziel von SCHUMANN ist es, unseren Kunden zu helfen, die bestmöglichen Kreditrisikobewertungen und -kontrollen mit maximaler Effizienz zu erreichen.