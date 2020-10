E-commerce leicht gemacht

Im August 2020 besiegelten Cegeka und M&P Gruppe ihre offizielle Partnerschaft in Österreich. Gerade in Zeiten, wo das Onlinegeschäft an immer größerer Bedeutung gewinnt, steigt die Nachfrage nach Lösungen, die das ERP und die diversen Webshops verbinden und die damit zusammenhängenden Abläufe vereinfachen, stark.

NAVconnect und bizzee erweitern den Leistungsumfang von Microsoft Dynamics 365 NAV und Microsoft Dynamics 365 Business Central um die vollständige Anbindung beliebiger Webshops sowie verschiedener Marktplätze wie beispielsweise Amazon, eBay, Idealo, Rakuten und weitere. So wird der Vertriebskanal ?Online? in Echtzeit – direkt aus Microsoft Dynamics heraus – kontrolliert. Die manuelle Mehrfacherfassung der Stamm? und Bewegungsdaten entfällt. NAVconnect und bizzee erleichtern das integrierte und synchrone Arbeiten sowie den internationalen Online-Verkauf an Endkunden (B2C) und Geschäftskunden (B2B).

Parallele Systeme ? eindeutige Referenz

Identische Kunden-, Beleg? und Artikelnummern zwischen Microsoft Dynamics und den Onlineverkaufskanälen ermöglichen eine präzise Zuordnung und beschleunigen die Abwicklung der Kundenanfragen. Dank punktaktueller Lagerbestände, Auftragsstatus und ?Bemerkungen sind die Kunden auf dem neuesten Stand. Aufgegebene Bestellungen erzeugen unmittelbar die entsprechenden Verkaufsbelege in Dynamics NAV. Automatisch versendete E-Mails pflegen den persönlichen Kundenkontakt und entlasten den Verkäufer effizient im täglichen Betrieb.

Die M&P Gruppe ist eine der größten Ingenieurgesellschaften der DACH Region. Der wegweisende Beratungsansatz des Unternehmens bündelt hochqualifizierte Fachkompetenzen in den Bereichen Consulting, Engineering, Energie und IT-Lösungen. Heute beschäftigt die technische Unternehmensberatung rund 330 Mitarbeiter an 17 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, knapp 130 davon am Hauptsitz in Braunschweig. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete M&P über 64 Mio. Euro Bruttoleistung.

Die IT-Spezialisten von M&P bieten Kunden intelligente, vernetzte Software-Lösungen, Microsoft- oder SAP-basiert, die die Digitalisierung von Prozessen vorantreiben.