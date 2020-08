E-Commerce Search, Machine Learning & KI – Jonathan Ross erweitert Gründer Team beim Pforzheimer Start-Up SearchHub.io

Von Portland nach Pforzheim – von Oracle, über Yext zur CXP Commerce Experts GmbH: Jonathan Ross wird Direktor Sales & Marketing beim Pforzheimer Start-Up SearchHub.io. Die Suchexperten aus Pforzheim, um die Gründer Siegfried Schüle, Mathias Duda und Andreas Wagner freuen sich über das Engagement des ehemaligen Kollegen und E-Commerce Profis.

?Bereits während unserer gemeinsamen Zeit vor über 10 Jahren als Angestellte eines kleinen Pforzheimer Software Unternehmens, war die DNA zwischen uns dieselbe und ein Wiedersehen vorprogrammiert. Wir freuen uns sehr, dass Jonathan uns mit seiner langjährigen Erfahrung in dieser wichtigen Rolle zukünftig unterstützt und den weiteren Erfolg mitgestalten hilft.?, so die Gründer.

Jonathan Ross wird als Direktor Sales & Marketing den weiteren Wachstumskurs beim Pforzheimer Start-Up koordinieren. ?Der Fokus liegt in nächster Zukunft insbesondere im Auf- und Ausbau unserer Kunden- und Partnerbeziehungen. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und bin davon überzeugt, dass ich dafür das richtige Team bei CXP gefunden habe?, so Jonathan Ross.

In jüngster Zeit konnte CXP einige der größten E-Commerce Unternehmen in Deutschland von ihrem innovativen Cloud-Service search|hub (www.searchhub.io) überzeugen. Das Besondere an search|hub ist ein datengetriebener Optimierungsansatz auf Basis von Machine Learning Verfahren, der die Suche im Online-Shop optimiert. Das Erfolgsrezept liegt in der schnellen und unkomplizierten Anbindung an den Cloud-Service. Die bestehende Suche muss dafür nicht ersetzt werden und es muss auch kein langwieriges Projekt geplant werden – die Anbindung ist in aller Regel in wenigen Tagen erledigt.

?Durch die Trennung der Such-Software von der Business-Logik gewinnen unsere Kunden maximale Flexibilität. Somit ist es nicht mehr wichtig ob eine Open Source Lösung (z.B. Elasticsearch oder SolR) im Einsatz ist, eine kommerzielle Such-Lösung oder beides: CXP search|hub Kunden erzielen nachweislich bessere Ergebnisse.? – so Jonathan Ross.

Lust als Entwickler in unserem Start-Up mitzuarbeiten? Wir suchen jederzeit Entwickler mit Kenntnissen in Java, Python und ECMAScript. Bewerbungen gerne per E-Mail an info@commerce-experts.com.