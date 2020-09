e-dialog erweitert das Cloud & Data Science Team

(Wien, 02.09.2020)

Die Nutzung, Aktivierung und Verknüpfung von Rohdaten und 1st Party Daten spielt im data-driven Marketing eine immer größere Rolle und cloudbasierte Technologien inkl. der Konsolidierung alter Silos, sowie Machine Learning zur Generierung von Insights, Clusterings und Predictions sind hier nicht mehr wegzudenken.

Daher heißt die neue Schlüsselkompetenz: Cloud & Data Science. Wichtige Use-Cases im Marketing sind beispielsweise Recommendation Engines für Publisher und e-commerce, Purchase-Prediction und Customer-Lifetime Value Prediction. ?Ein großer Vorteil von Cloud-Technologien ist die enorme Skalierbarkeit: Wir profitieren von großen Datenmengen kombiniert mit enorm schnellen Response-Zeiten!?, erklärt Sandra Wojciechowska, Head of Cloud & Data Science bei e-dialog.

Die zwei neuen ExpertInnen an Bord sind Evangelia Soultani und Jorge Mario Loaiciga Rodriguez, sie unterstützen ab sofort das Team in Wien als Data Scientists.

Evangelia Soultani ist Mathematikerin und hat ihr Masterstudium in ?Complex Systems Science? an der University of Warwick (UK) und Chalmers (Schweden) absolviert. Sie war als Technical Consultant in der Automobilbranche tätig und führte Forschungsprojekte in den Bereichen synthetische Virustherapie und autonomes Fahren durch. In den letzten Jahren war sie als Data Scientist bei der Volvo Group in Göteborg, Schweden dafür verantwortlich, mithilfe fortschrittlicher Analyse- und maschineller Lerntechniken den Wert von Konnektivitätsdaten freizusetzen.

Jorge Mario Loaiciga Rodriguez absolvierte seinen Bachelor of Engineering in Costa Rica und den Master in Elektrotechnik am Korean Advanced Institute of Science in Südkorea. Währenddessen arbeitete er auch als Research Assistant am Advanced Network and Computing Laboratory. Später war er als Data Scientist bei Cozyo in Wien für die Implementierung verschiedener Computer Vision Algorithmen für Web-Anwendungen in Cloud-Umgebungen verantwortlich und entwickelte cloudbasierte Anwendungen beispielsweise zur Erstellung von 3D-Scans.

Das Aufgabengebiet der beiden Data Scientists bei e-dialog umfasst die Anwendung von Techniken der Datenanalyse und des maschinellen Lernens zur Generierung umsetzbarer Erkenntnisse für die verschiedenen Geschäftsanforderungen, sowie Entwurf, Aufbau und Bereitstellung von Webanwendungen in der Google Cloud Platform. Außerdem unterstützen sie das Webanalyse-Team bei der Erweiterung der GMP Funktionen durch die Integration und Analyse von E-Commerce-Daten in Kombination mit anderen relevanten Quellen, wie z. B. den Daten zur Verwaltung von Kunden-Ressourcen.