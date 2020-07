e-dialog stärkt Data Science im Marketing durch Cloud Zertifizierung

?Wir waren immer schon Vorreiter im datengetriebenen Marketing – nun steht die Integration vormals isolierter Daten-Silos vor der Tür: Durch die Verbindung der verschiedensten Signale bringen wir Personalisierung, Targeting und Optimierung auf ganz neue Ebenen.? freut sich Siegfried Stepke, Gründer von e-dialog. ?Als Google Marketing Platform Partner mit über 50 Mitarbeitern in Wien sind wir nun auch Google Cloud Partner und können so die wertvollen Daten nicht nur integrieren, sondern mit unseren Data Scientists aufwerten und wiederum zur Steuerung nutzen.?

Use Cases: CRM mit Display und AI verknüpfen, automatische Bilderkennung

Durch die Verbindung von CRM-Daten und den AdTechs von Display, Video, Social und Search können nun Customer Journeys bestmöglich analysiert und die Steuerung optimiert werden. Machine Learning hilft in der Personalisierung, Recommendation, Prediction und im Clustering. Erste Kunden nutzen neben der Migration klassischer DWHs in die schnelle, flexible Cloudlösung auch Bilderkennungsmethoden zur Verbesserung ihrer Produktdarstellung.

Contra Cookie-Sterben: 1st Party Daten im Marketing DHW aufbauen

Gerade dem nahen Tod von Cookies durch Tracking Preventions & Co muss man mit dem Aufbau von wertvollen First Party Daten auf User-Ebene und kanalübergreifend entgegenwirken. Die Konsolidierung und Aktivierung erfolgt sowohl in der Cloud als auch in den klassischen Kanälen.

Auch die Verfügbarkeit von Rohdaten in Echtzeit ermöglicht neue Möglichkeiten: neben konsolidiertem Reporting werden User schon beim Eintreffen auf der Website richtig kategorisiert und angesprochen.