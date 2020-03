E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter

Mit E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

> Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie

> Anforderungen an die Betrugsprävention in Finanzunternehmen

> Typische Verdachtsmomente für Betrug und Korruption:

> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Aufträge

> Öffentliche Auftragsvergabe, Leistungsbeschreibungen und Vertragsbedingungen

> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Organisationsstrukturen

> Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Finanzströmen

> Transaktionsgebundene Auffälligkeiten

> Auffälligkeiten in der Buchhaltung und im Rechnungswesen

> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

Das E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 02.

S&P E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter

> Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte

> Buchung mit oder ohne Prüfung

> Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.

> E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.

Dauer des E-Learnings:

Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,- ? pro Person zzgl. MwSt.

E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- ?

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter.

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.