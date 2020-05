E-Learning-Portal “Lernen-online24.de” im Mai 2020 gestartet

Rinteln, den 27. Mai 2020: COVID-19 hat auch in der Erwachsenenbildung vieles verändert. So gilt gerade in diesen Zeiten: E-Learning in all seinen Facetten ist bei den Bildungsinstituten, Dozenten und vor allem den jeweiligen Zielgruppen angekommen. Was früher in Präsenz unterrichtet wurde, wird heutzutage als Webinar, virtuelles Seminar, Online-Coaching etc. durchgeführt.

Zwar dürfte nach dem Abebben von COVID-19 wieder verstärkt “vor Ort” unterrichtet werden, doch wird sich die Art, wie wir in der Zukunft lernen werden, weiter verändern. Viele Menschen haben sich – zunächst notgedrungen – mit Online-Seminaren & Co. beschäftigt und nun entsprechendes Know-how aufgebaut. Das Rad der Zeit wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. So dürften bspw. neue Blended-Learning-Angebote entstehen, die mit Präsenzunterricht beginnen und weitestgehend via E-Learning fortgeführt werden.

https://www.lernen-online24.de wurde von erfahrenen und langjährigen Dozenten und Unternehmensberatern entwickelt. Die Intention besteht darin, in Kleingruppen qualitativ hochwertige Live-Seminare, Prüfungsvorbereitungen und Unternehmensschulungen durchzuführen. Darüber hinaus können 1:1-Coachings und Online-Nachhilfe-Einheiten erteilt werden.

Das Kursprogramm von Lernen-online24 richtet sich u.a. an die Zielgruppe der Selbständigen, Freiberufler sowie kleinen und mittleren Unternehmen. Bspw. findet am 3. Juni 2020 ein Online-Seminar statt, in dem ein Unternehmensberater Selbständigen “Business-Lösungen für Sparfüchse” vorstellt. Des Weiteren werden Prüfungsvorbereitungskurse für angehende Fachwirte und Bilanzbuchhalter angeboten. Impuls-Seminare rund um die Themen Life/Work-Planning und Karriere runden das Seminar-Portfolio ab. Zudem werden Auszubildende im Rahmen von Prüfungsvorbereitungskursen auf ihre jeweiligen Zwischen- und Abschlussprüfungen vorbereitet.

Das Kursprogramm, das zu Beginn 20 Online-Seminare umfasste, wird derzeit sukzessive ausgebaut. Hier profitiert Lernen-online24-Gründer Alexander Sprick von seinen langjährigen Erfahrungen und Kontakten aus der Erwachsenenbildung.

Dabei ist es den Betreibern von Lernen-online24 wichtig, der Zielgruppe auch komplexe Sachverhalte qualitativ hochwertig zu vermitteln und ein – auch für kleinere Selbständige – bezahlbares Preis-/Leistungsverhältnis anzubieten.

Weitere Informationen über Lernen-online24 entnehmen Interessierte bitte www.lernen-online24.de