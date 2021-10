E-Mail Marketing Design & Content Trends 2021

Der E-Mail Marketing & Marketing Automation Softwareanbieter artegic AG hat gemeinsam mit der CRM- und E-Mail Marketing Agentur saphiron GmbH die aktuellen Trends in Design und Content im E-Mail Marketing analysiert.

E-Mail Marketer sollten die neuesten Trends in ihrer Disziplin kennen. Was ist in der Newsletter- und Marketing-E-Mail-Gestaltung angesagt? Auf welche Content-Arten setzt der Markt? Was funktioniert aktuell bei Nutzer*innen? Diesen Fragen sind die artegic AG und die saphiron GmbH in einer Trendanalyse nachgegangen.

Folgende Trends wurden identifiziert:

1. Dark Mode: Im Dark Mode wird das Farbschema von E-Mails invertiert. E-Mail Marketer müssen Ihre E-Mails so gestalten, dass Sie auch im Dark Mode funktionieren.

2. Minimalismus: Viel Whitespace, große Farbflächen und eine aufgeräumte Anordnung von Grafiken, Texten und Buttons reduzieren den kognitiven Aufwand für Nutzer*innen.

3. Bold Typography: Header Grafiken und Hero Images werden zunehmend durch extragroße Überschriften ergänzt, um die zentrale Botschaft schneller erfassbar zu machen.

4. Authentische Fotos: Goodbye Stockfotos. Insb. größere Brands setzen zunehmend auf Fotos aus Eigenproduktion, die authentischer und individueller wirken.

5. Illustrationen und GIFs: Illustrationen, GIFs und ein „Handmade Design“ bringen Wärme und Abwechslung in die E-Mail Kommunikation.

6. Longform Copy & Konversation: Lange Copy Texte, die wie eine freundschaftliche Konversation wirken, erzeugen enge, persönliche Beziehungen.

7. Interaktive Elemente: Mit interaktiven Elementen lassen sich Workflows, z.B. Kaufprozesse, ohne Medienbruch direkt in der E-Mail abbilden.

Download Analyse-Ergebnisse

Die vollständigen Analyse-Ergebnisse mit Beispielmailings gibt es zum Download unter artegic.com/de/email-marketing-design-content-trends/