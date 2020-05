E-Mobility und Photovoltaik auf einen Blick: GISA entwickelt Portal für MITNETZ STROM

Der hallesche IT-Dienstleister GISA hat in Zusammenarbeit mit der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbh eine Portallösung auf Basis eines Open-Source-GIS entwickelt, mit der Kunden im Internet schnell und einfach Anfragen zu Netzanschlüssen für E-Mobilität und Photovoltaikanlagen stellen können.

Um zu erfragen, ob die Einrichtung eines Netzanschlusses z.B. am Eigenheim möglich ist, müssen die Kunden in einer Kartenanwendung lediglich die gewünschte Position auswählen. Kurze Zeit später wird ihnen die Antwort über eine Ampellogik angezeigt.

?Mit dieser zukunftsfähigen Lösung erleichtern wir unseren Kunden den Zugang zu einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Energiemanagement?, erklärt Roberto Löffler, der für die MITNETZ STROM im Bereich Technische Systeme und Systementwicklung stets nach innovativen Lösungen sucht.

Neben der selbstständigen, unverbindlichen Vorabprüfung profitieren die Nutzer des Geodatenportals von einer nutzerfreundlichen Bedienoberfläche und einer unkomplizierten Interaktion mit der MITNETZ STROM. Denn sofern die Rückmeldung auf die gestellte Anfrage positiv ausfällt, wird direkt die Anmeldung des Anschlusses ermöglicht.

Dank eigener Anpassungen sowie der Entwicklung von Webservices und Schnittstellen ist es GISA gelungen, ein Geodatenportal auf Open-Source-Basis aufzubauen, das nicht nur allen Anforderungen der MITNETZ STROM entspricht, sondern zudem Lizenzkosten vermeidet.

Über die MITNETZ STROM

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH betreibt ein Stromnetz, das in Süd- und Westsachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ein Gebiet von 30.804 km? abdeckt und 2,3 Millionen Menschen zuverlässig und umweltfreundlich mit Strom versorgt. Das Unternehmen, eine 100-prozentige Tochter der envia Mitteldeutschland Energie AG, bietet als Partner von Privatkunden, Fachhandwerk, Netzbetreibern, Energieversorgern, Stadtwerken, Kommunen und Industrie ein breites Leistungsspektrum.

Als IT-Spezialist und zertifizierter Cloud Service Provider bietet GISA intelligente IT-Lösungen an: von der Strategie und Beratung über die Entwicklung und Implementierung bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen. GISA ist in Deutschland einer der führenden IT-Dienstleister für die Energiewirtschaft und Marktführer für Smart-Meter-Gateway-Administration mit perspektivisch mehr als zwei Millionen intelligenten Messsystemen in der Betreuung. Der IT-Dienstleister beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter an sechs Standorten und Büros in Deutschland.