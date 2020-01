E-Zigaretten als Einstieg in den Tabakkonsum¶ Aufklärung sofort starten¶

Carolin Nieder-Entgelmeier¶ Im Kassenbereich von Supermärkten

sind sie zu sehen, die möglichen Folgen von Tabakkonsum. Diese kleinen, aber

wirkungsvollen Warnhinweise, steigende Preise und Aufklärungskampagnen haben

dafür gesorgt, dass in Deutschland immer weniger Menschen rauchen. Der Erfolg

der Tabakprävention lässt sich vor allem bei Jugendlichen beobachten, denn nicht

mal mehr sieben Prozent rauchen. Ein Trend, der nicht nur wichtig für die

Gesundheit des Einzelnen, sondern auch für die des Gesundheitssystems ist. Doch

die Erfolge der Tabakprävention sind in Gefahr. Mit der zunehmenden Nutzung von

Alternativen wie Wasserpfeifen und E-Zigaretten etabliert sich aktuell eine neue

Gefahr, die für den Einzelnen lebensbedrohlich und für die Solidargemeinschaft

teuer werden kann. Doch anders als bei der herkömmlichen Zigarette werden die

Gefahren von E-Zigaretten und Wasserpfeifen unterschätzt. Das oft süßliche Aroma

täuscht offenbar darüber hinweg, dass Wasserpfeifen dieselben schädlichen

Inhaltsstoffe enthalten wie Zigaretten und damit dieselben Risiken haben. Das

gilt mitunter auch für E-Zigaretten, denn in vielen Fällen lässt sich auch in

nikotinfreien Produkten Nikotin nachweisen. Zusätzlich sorgen Feinstaub,

Schwermetalle und Aromen für eine Gefährdung der Gesundheit. Trotz dieser

Gefahren gelten vor allem E-Zigaretten als gesunde Alternative zur Zigarette.

Hersteller werben mit einem rauchfreien Leben, animieren aber genau zum

Gegenteil. Denn angesprochen werden eben nicht nur Raucher herkömmlicher

Zigaretten, die eine Alternative suchen, sondern auch junge Nichtraucher, die

über die süßen Aromen der E-Zigarette in den Tabakkonsum einsteigen. Für den

Verkauf ihrer Produkte nutzen die Hersteller und Vermarkter von E-Zigaretten

Wissenslücken in der Bevölkerung aus. Trotz wissenschaftlich nachgewiesener

Gesundheitsgefahren bezeichnen sich viele Konsumenten von Wasserpfeifen und

E-Zigaretten als Nichtraucher. Ein Beleg dafür, dass Aufklärung der

entscheidende Hebel ist, um dafür zu sorgen, dass sich E-Zigaretten und

Wasserpfeifen nicht weiter als gesunde Alternative zur herkömmlichen Zigarette

etablieren. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene über

die Risiken von angeblich sauberen Produkten aufzuklären. Im Zusammenspiel mit

einem Verbot irreführender Werbung besteht so die Chance, dass die Erfolge der

Tabakprävention nicht länger unterlaufen werden.

