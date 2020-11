EANS-Adhoc: Biogena Group Invest AG / Biogena Group mit Rekordergebnis 2019/20, Optimistischer Ausblick 2020/21

25.11.2020

Salzburg – Die Biogena Group Invest GmbH & Co KG und deren Konzerngesellschaften (Biogena Group) haben das Geschäftsjahr 2019/20 per 30.9.2020 erneut mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Der Umsatz liegt mit EUR 52 Mio. um mehr als 23% über dem Vorjahreswert 2018/19 (EUR 42 Mio.). Das EBITDA konnte im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht werden und liegt nun bei EUR 11 Mio. Mit diesem Jahresergebnis bestätigt die Biogena Group ihre starke Krisenresistenz in einem coronabedingt schwierigen Jahr. Das Unternehmen hat damit alle Pläne deutlich übererfüllt.

Auch der weitere Ausblick ist aus heutiger Perspektive positiv, der Start in das neue Geschäftsjahr 2020/21 verlief erfolgreich. Basierend auf den bisherigen Umsatzzahlen für die ersten beiden Monate des neuen Geschäftsjahres (Oktober/ November) sollte die Biogena Group voraussichtlich eine Umsatzsteigerung von 30% im Vergleich zum Vorjahr erzielen.

Über die Biogena Group: Die Biogena Group ist eine operativ tätige Unternehmensgruppe im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, an der die Biogena Group Invest AG beteiligt ist. Die Geschäftstätigkeit der Biogena Group ist die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Ernährung. Schwerpunkte liegen insbesondere auf den Bereichen Eisen-, Mineralstoff- und Osteoporose-Produktinnovationen sowie neuen integrierten Lösungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Die Biogena Group ist Österreichs Marktführer im Bereich Nahrungsergänzungsmittel.

Rückfragehinweis: Stefan Klinglmair Geschäftsführung

T +43 662 83 00 27 5650 M +43 664 88 33 10 97 s.klinglmair@biogena.com www.biogena.com

Emittent: Biogena Group Invest AG Strubergasse 24 A-5020 Salzburg Telefon: 0662/23 11 11-5890 FAX: Email: investor-relation@biogena.com WWW: http://www.biogenagroup.com ISIN: ATBIOGENA005 Indizes: ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch

