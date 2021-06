EANS-Hauptversammlung: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß ? 107 Abs. 3 AktG

01.06.2021

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

Innsbruck

FN 32942 w

ISIN AT0000625504 (Stammaktien)

ISIN AT0000625538 (Vorzugsaktien)

Ergänzung der Tagesordnung

der bereits einberufenen

außerordentlichen Hauptversammlung der

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

am Mittwoch, den 16. Juni 2021 um 10:00 Uhr

Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und

Vorarlberg Aktiengesellschaft für Mittwoch, 16. Juni 2021 um 10:00 Uhr, im

Bankgebäude, 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, wurde am 26. Mai 2021 bekannt

gemacht.

Aufgrund eines am 28. Mai 2021 eingelangten Verlangens gemäß ? 109 AktG der

Aktionärinnen UniCredit Bank Austria AG, FN 150714 p, und CABO

Beteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, die an der Gesellschaft seit mehr

als drei Monaten gemeinsam insgesamt 16.125.554 Stückaktien halten und damit

über einen Anteil verfügen, der fünf von Hundert des Grundkapitals der

Gesellschaft übersteigt, wird die am 26. Mai 2021 im Amtsblatt zur Wiener

Zeitung und auf der Internetseite der Bank für Tirol und Vorarlberg

Aktiengesellschaft unter www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung

veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten außerordentlichen

Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft um den

folgenden Tagesordnungspunkt ergänzt, der wie folgt lautet:

2. „Beschlussfassung über den Widerruf der Zulassung der Stamm- und

Vorzugsaktien der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft zum Amtlichen

Handel der Wiener Börse AG.“

Tagesordnungspunkt 1. entspricht dem in der Einberufung der außerordentlichen

Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft für

Mittwoch, 16. Juni 2021 um 10:00 Uhr, im Bankgebäude, 6020 Innsbruck, Stadtforum

1, am 26. Mai 2021 bekannt gemachten Tagesordnungspunkt 1.:

1. „Beschlussfassung über die Beschränkung, Änderung oder Aufhebung des

Vorzugs gemäß ? 4 Abs 1 lit b) der Satzung durch Änderung der Satzung, dies

beispielsweise durch (a) Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien oder

(b) Umwandlung der Vorzugsaktien in Instrumente gemäß ? 26a BWG und

Vornahme der dafür notwendigen Änderungen der Satzung in ihren ?? 4, 20 und

25″

Weitere Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung

Folgende Unterlagen gemäß ? 108 Abs 3, 4 iVm ? 109 Abs 2 AktG sind ab sofort im

Internet unter www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung [http://www.btv.at/

ausserordentliche-hauptversammlung] zugänglich:

* Aktionärsverlangen gemäß ? 109 AktG der Aktionärinnen UniCredit Bank Austria

AG, FN 150714 p, und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, samt

Begründungen und Beschlussvorschlägen vom 28. Mai 2021,

* Die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung

(„Ergänzte Tagesordnung“)

In dem auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten

Vollmachtsformular für Stammaktionäre wurde die gegenständliche Ergänzung

bereits berücksichtigt.

Innsbruck, im Juni 2021

Der Vorstand

Rückfragehinweis:

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

Bereich Recht und Beteiligungen

Dr. Stefan Heidinger

+43-505333-1500

stefan.heidinger@btv.at

