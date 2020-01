EANS-News: AGRANA investiert 2020 3,4 Mio. Euro in F&E Standorte – BILD

– 2,6 Mio. EUR Investition in Frankreich: Eröffnung e. neuen

Entwicklungszentrums für Fruchtzubereitungen in Mitry-Mory

– 800.000 EUR für Ausbau d. österreichischen Forschungszentrums ARIC in Tulln

Wien –

* Jährliche F&E Aufwendungen insgesamt rund 20 Mio. EUR

AGRANA, einer der führenden Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzerne aus

Österreich, setzt verstärkt auf Innovationen und investiert heuer rund 3,4 Mio.

in zwei F&E Standorte in Frankreich und Österreich. Die jährlichen F&E

Aufwendungen der AGRANA-Gruppe für Forschung und Entwicklung betragen rund 20

Mio. EUR. Insgesamt beschäftigt AGRANA rund 300 Mitarbeiter in Forschung und

Entwicklung.

In einem hoch kompetitiven Umfeld ist es das strategische Ziel von AGRANA, sich

durch Produktweiterentwicklungen in ihren Geschäftsbereichen Frucht, Stärke und

Zucker vom Mitbewerb zu unterscheiden.

Fruchtzubereitungen: neues Entwicklungszentrum in Frankreich

AGRANA betreibt für das Fruchtzubereitungsgeschäft weltweit 17

Entwicklungszentren, wo an neuen Rezepturen, speziellen Ingredienzien bzw.

Rohstoffen und neuen Anwendungsmöglichkeiten bestehender Produkte gearbeitet

wird. In Europa befinden sich fünf dieser “New Product Development Center”, in

Gleisdorf (Österreich), in Ostroleka (Polen), in Serpukhov (Russland), in

Vinnyzja (Ukraine) und in Mitry-Mory (Frankreich), wo das Entwicklungszentrum

jüngst um 2,6 Mio. Euro erneuert und mit 700 m2 Laborfläche erweitert wurde

(Siehe FOTO).

“Bei Fruchtzubereitungen ist AGRANA Weltmarktführer. Dementsprechend wichtig ist

es, Innovator und nicht Follower mit Me-Too-Produkten zu sein. Wir versuchen

dabei als –First Mover– in regionalen Märkten möglichst früh neue Entwicklungs-

Trends aufzugreifen. Die Produkte entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit

unseren Kunden je nach den lokalen Marktbedürfnissen und den neuesten Trends.

Jährlich bringen wir mit unserem globalen Netzwerk an Produktentwicklern

weltweit über 1000 neue Fruchtzubereitungsprodukte auf den Markt”, erklärt

AGRANA Generaldirektor Johann Marihart.

Entsprechend regionaler Nachfragen aber auch aktueller Ernährungstrends reicht

das Portfolio von Zubereitungen mit qualitativ hochwertigen Früchten in

pürierter oder stückiger Form für Molkereiprodukte, Eiscreme- und Backwaren bis

hin zu neuesten Produktlösungen für auf Pflanzen basierende Produkte im Bereich

Löffel- und Trinkjoghurts. Zusätzlich zu Fruchtzubereitungen bietet AGRANA auch

“Brown Flavors” wie beispielsweise Karamell, Kaffee oder Vanille sowie Produkte

mit sogenannten Inclusions (z.B. Schokobällchen) an.

800.000 EUR für Ausbau des AGRANA Research & Innovation Centers (ARIC) Tulln

Das AGRANA Research & Innovation Center (ARIC) in Tulln ist das zentrale

Forschungs- und Entwicklungsunternehmen der AGRANA-Gruppe. Auf rund 4.000 m2

arbeiten im ARIC 85 Mitarbeiter an Forschungsprojekten aus den Bereichen Frucht,

Stärke und Zucker. Aktuell wird das ARIC ausgebaut und bis Jahresende entstehen

dort 300 m2 zusätzliche Flächen für Forschungszwecke. Das Investitionsvolumen

beträgt 800.000 EUR.

Im Bereich Frucht forscht AGRANA an der Entwicklung von innovativen natürlichen

Stabilisatoren für Fruchtzubereitungen oder an Verfahren und Prozessen zur

möglichst schonenden Behandlung der Frucht-Rohstoffe. Ziel ist der optimale

Erhalt der Natürlichkeit der Früchte.

Im Bereich Stärke arbeitet AGRANA entsprechend ihrer Spezialitäten-Strategie an

der Entwicklung spezieller Applikationen. Aktuelle Themen sind etwa im Bereich

Lebensmittel-Stärken die Entwicklung von Bio- und Clean Label Produkten, die

nicht chemisch modifiziert sind. Bei technischen Stärken ist die Entwicklung von

speziellen Stärken z.B. für den Einsatz in Fliesenkleber oder von Green Glues

als Alternative zu synthetischen Klebstoffen ein Schwerpunkt, ebenso wie

kompostierbare Stärkefolien.

Im Bereich Zucker liegt der Arbeitsschwerpunkt in der Entwicklung von neuen,

umweltfreundlichen und energiesparenden Verfahren und Verfahrensschritten in der

Produktion sowie der möglichst vollständigen Verwertung des Rohstoffes

Zuckerrübe bzw. einer optimalen Nutzung von Nebenprodukten, z.B. der Gewinnung

von Betain.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und

einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.600 Mitarbeiter

erwirtschaften an weltweit 57 Produktionsstandorten einen jährlichen

Konzernumsatz von rund 2,4 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist

Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von

Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke ein bedeutender Produzent

von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol. AGRANA ist außerdem heute

das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [http://

www.agrana.com/] zur Verfügung.

Rückfragehinweis:

AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider

Investor Relations

Tel.: +43-1-211 37-12905

e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak

Pressesprecher

Tel.: +43-1-211 37-12084

e-mail: markus.simak@agrana.com

