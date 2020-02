EANS-News: AT& S Austria Technologie& Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S Werk Chongqing II wieder in Betrieb ? alle AT&S Standorte in China offen

Leoben – Mit heutigem Tag nimmt das Werk II am chinesischen AT&S Standort

Chongqing den Betrieb wieder auf. AT&S ist damit eines der ersten Unternehmen im

Yufu Industriepark in Chongqing, das diese Genehmigung für die

Wiederinbetriebnahme erhalten hat. Aufgrund des Coronavirus waren die

chinesischen Neujahrsferien verlängert worden. Der Öffnung des Werks waren sehr

intensive Verhandlungen mit den chinesischen Behörden vorangegangen, die

entsprechend einer lokalen Verordnung das Wiederanlaufen der Produktion an

strenge Vorgaben knüpfen.

“Wir sind sehr froh und auch erleichtert, dass wir wieder mit der Produktion

starten können und alle Vorgaben und Anforderungen der Behörden erfüllen

konnten”, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. “Ich möchte mich persönlich und im

Namen des Vorstandsteams für den großartigen Einsatz unserer Kollegen in China

bedanken. In den vergangenen Tagen und Stunden hat das Team vor Ort

Außergewöhnliches geleistet.”

Um den positiven Bescheid der chinesischen Behörden zu erhalten, war eine

umfassende Dokumentation der getroffenen Vorkehrungsmaßnahmen sowie der

Reisebewegungen und Einhaltung der Quarantänebestimmungen aller Mitarbeiter

notwendig. Hier kam dem Unternehmen zugute, dass bereits seit längerem ein

WeChat-Kanal (ein chinesischer Instant-Messaging Dienst vergleichbar mit

WhatsApp) für die Kommunikation und den Informationsaustausch mit den

Mitarbeitern genutzt wird. So konnten alle Mitarbeiter zeitnah die relevanten

Informationen bereitstellen und dokumentieren.

Mit der Genehmigung sind nun wieder alle drei chinesischen AT&S Werke zumindest

mit eingeschränkten Kapazitäten in Betrieb. Das Werk Chongqing I war mit einer

kurzen, wartungsbedingten Unterbrechung auch während der Neujahrfeiertage in

Betrieb und fiel daher nicht unter die oben erwähnte Regelung zur Wiederaufnahme

der Produktion. Das größte chinesische AT&S Werk in Shanghai konnte wie geplant

am 10. Februar, nach Ablauf der verlängerten Neujahrsferien, in Betrieb gehen.

Die Situation in China ist weiterhin volatil und wird vom Top-Management

genauestens beobachtet und begleitet.

