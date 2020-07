EANS-News: Austrian Anadi Bank AG / Die Austrian Anadi Bank AG informiertüber eine Änderung der Zusammensetzung ihres Vorstands

Führungswechsel

Wien – Der interimistische CEO GaneshKumar Krishnamoorthi legt plangemäß seine Funktion per 31.7.2020 zurück und verlässt die Bank. Er übergibt (seine Aufgaben) während einer Übergabephase im Juli 2020 an den per 1. Juli zum Mitglied des Vorstands ernannten Dr. Christian Kubitschek, welcher mit 1.8. die Funktion des CEO von GaneshKumar Krishnamoorthi übernehmen wird.

Rückfragehinweis: Ketchum Publico GmbH Mag. Axel Schein Telefon: +43 (0) 664 808 69 149 anadibank@ketchum-publico.at presse@anadibank.com https://anadibank.com

