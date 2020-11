EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Quartalsbericht der Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV)

——————

Quartalsbericht

Innsbruck – Der Zwischenabschluss zum 30. September 2020 der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) zeigt trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine solide Entwicklung. Der Periodenüberschuss vor Steuern liegt bei 66,9 Mio. EUR.

“Das Jahr 2020 hat bewiesen, dass man sich nur mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell als verlässlicher und starker Partner am Markt halten kann”, so Gerhard Burtscher. “Dass wir das für unsere Kundinnen und Kunden sind, belegen einmal mehr unsere Kennzahlen.” Die betreuten Kundengelder, die Summe aus Depotvolumen und Primärmitteln (Konto- und Spareinlagen), wuchsen gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal um +961 Mio. EUR auf 15,9 Mrd. EUR. Auch die Forderungen an Kunden legten im Vergleich zum 30.09.2019 um +267 Mio. EUR zu.

Eigenkapital kommt in Krisenzeiten eine noch höhere Bedeutung zu als sonst: Im Vergleich zum 30.09.2019 konnte die BTV das Kapitalpolster trotz der herausfordernden Bedingungen um +58 Mio. EUR steigern.

Vor allem die höheren Risikovorsorgen im Kreditgeschäft sowie die rückläufigen Ergebnisse bei den at-equity-bewerteten Unternehmen, beim Handelsergebnis und beim Erfolg aus Finanzgeschäften führten zu einem Rückgang des Periodenüberschusses vor Steuern um -57,3 Mio. EUR auf 66,9 Mio. EUR.

“Mit viel Zuversicht und einer optimistischen Grundhaltung werden wir alles tun, um gemeinsam die Gesundheits- und die damit verbundene Wirtschaftskrise zu bewältigen”, so Gerhard Burtscher zu den aktuellen Entwicklungen.

Bilanz Ist 30.09.2020 Ist 30.09.2019 Veränderung BTV KONZERN (IFRS) in Mio. Euro Eigenkapital 1.786 Mio. EUR 1.728 Mio. EUR +58 Mio. EUR Finanzierungen an Kunden 8.281 Mio. EUR 8.015 Mio. EUR +267 Mio. EUR Betreute Kundengelder 15.917 Mio. EUR 14.956 Mio. EUR +961 Mio. EUR Bilanzsumme 13.636 Mio. EUR 12.137 Mio. EUR +1.498 Mio. EUR GuVBTV KONZERN (IFRS) in Mio. 3. Quartal 2020 3. Quartal 2019 Veränderung Euro Periodenüberschuss vor Steuern 66,9 Mio. EUR 124,2 Mio. EUR -57,3 Mio. EUR

Rückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Stadtforum 1, 6020 Innsbruck MMag. Marion Plattner Vorstandsbüro T +43 505 333 – 1409 E marion.plattner@btv.at www.btv.at

Ende der Mitteilung euro adhoc ——————————————————————————–

Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Stadtforum 1 A-6020 Innsbruck Telefon: +43(0)5 05 333 FAX: +43(0)5 05 333- 1408 Email: info@btv.at WWW: www.btv.at ISIN: AT0000625504, AT0000625538 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71012/4774463 OTS: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Original-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell