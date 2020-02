EANS-News: Lenzing fährt Produktion in China wieder vollständig hoch

——————————————————————————–

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

——————————————————————————–

Versorgungsengpässe beseitigt. Alle Linien wieder in vollem Betrieb.

Unternehmen

Nanjing – Nach der vorrübergehenden Drosselung der Produktion am Standort

Nanjing in China hat Lenzing nun alle Linien wieder vollständig hochgefahren.

Aufgrund intensiver Transportkontrollen im Zuge der aktuellen Situation rund um

den Corona-Virus kam es zuletzt zu Lieferengpässen in der Versorgung mit

wichtigen Rohstoffen. Aus diesem Grund wurden zwei Produktionslinien kurzfristig

zurückgefahren. Nach der erfolgreichen Wiederherstellung der Versorgung des

Standortes, sind nun alle Produktionslinien wieder vollständig in Betrieb.

Rückfragehinweis:

Filip Miermans

Vice President Corporate Communications & Investor Relations

Lenzing AG

Telefon: +43 7672 701 2743

E-Mail: f.miermans@lenzing.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

——————————————————————————–

Emittent: Lenzing AG

A-4860 Lenzing

Telefon: +43 7672-701-0

FAX: +43 7672-96301

Email: office@lenzing.com

WWW: http://www.lenzing.com

ISIN: AT0000644505

Indizes: WBI, ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9785/4526132

OTS: Lenzing AG

ISIN: AT0000644505

Original-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell