EANS-News: Semperit AG Holding / Semperit fokussiert auf Industriegummi und trennt sich vom Medizingeschäft

Wien –

* Transformation zum Industriegummi-Spezialisten

* Trennung vom Medizingeschäft beschlossen

* Größte strategische Grundsatzentscheidung der letzten Jahrzehnte soll

Zukunftsfähigkeit und höhere Rentabilität der Semperit-Gruppe sichern

* Klares Standortbekenntnis zu Wimpassing

* Wachstumsstrategie “SemperGrowth200” folgt auf weitgehend erfolgreiche

Restrukturierung des Industriesektors

Wien, Österreich, 28 Jänner 2020 – Im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung

wird sich die Semperit-Gruppe künftig auf die erkennbaren Potenziale im Sektor

Industrie konzentrieren und die Transformation zum Industriegummi-Spezialisten

vollziehen. Als Konsequenz haben der Vorstand und der Aufsichtsrat beschlossen,

sich vom Medizingeschäft zu trennen: “Wir haben die größte strategische

Grundsatzentscheidung der letzten Jahrzehnte sehr bewusst getroffen: Sie soll

die Zukunftsfähigkeit und höhere Rentabilität der Semperit-Gruppe sicherstellen.

Die Zukunft von Semperit liegt ganz klar im Sektor Industrie”, sagt Dr. Martin

Füllenbach, Vorsitzender des Vorstands der Semperit AG Holding und fährt fort:

“Wenngleich wir die operativen Kennzahlen bei Sempermed ab dem zweiten Quartal

2019 klar verbessern konnten, sehen wir uns im Sektor Medizin einer drastisch

verschärften Wettbewerbsdynamik gegenüber; der kapazitätsseitige Abstand zu den

Marktführern wird immer größer. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass unser

Medizingeschäft durch andere Eigentümer besser fortgeführt und entwickelt werden

kann.”

Der Entscheidung ging die Prüfung verschiedener Alternativen voraus; diese

beinhaltete auch die nun beschlossene Trennung vom Medizingeschäft im Ganzen

oder in Teilen. Der Fortbetrieb des Medizingeschäftes würde angesichts des

überaus dynamischen Wettbewerbsumfelds hohe Investitionen erfordern: Einzelne

Wettbewerber investieren bis zu 20 Prozent ihres Jahresumsatzes in

Kapazitätserweiterung und Automatisierung. Das Wettbewerbsumfeld führte zum 30.

September 2019 zur Identifikation eines Wertminderungsbedarfs in Höhe von EUR

46,8 Mio.

Der Vorstand der Semperit AG Holding sieht auf Basis eines stärkeren Fokus auf

den Industriesektor ein höheres Ertrags- und Rentabilitätspotenzial im Vergleich

zur Fortführung der beiden Sektoren mit erhöhtem Investitionsbedarf: Den Sektor

Industrie kennzeichnen eine deutlich höhere Rentabilität, eine erfolgreichere

Performance und die Möglichkeit zur technologischen Differenzierung in

regionalen und anwendungsbezogenen Nischen.

“Klare Priorität hat ein Gesamtverkauf der Medizinsparte, den wir eingehend und

ausführlich evaluieren werden”, sagt Füllenbach. “Gemäß der sehr bewährten

Kultur in der beinahe 200-jährigen Unternehmensgeschichte von Semperit werden

wir in diesem Zusammenhang rechtzeitig Gespräche mit den Arbeitnehmer-Vertretern

aufnehmen. Ziel muss es in den kommenden Monaten sein, bestmögliche

Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Sempermed-Mitarbeitern eine

Zukunftsperspektive zu geben.” Mögliche Restrukturierungskosten werden sich erst

aus der konkreten Transaktionsstruktur ableiten und sind somit noch nicht

bezifferbar.

Standortgarantie und Aufwertung für Stammwerk Wimpassing

Die Trennung vom Medizingeschäft betrifft alle Sempermed-Standorte und damit

auch die Produktion von Operationshandschuhen, die einen Teilbereich des

niederösterreichischen Semperit-Stammwerks Wimpassing ausmacht. Wimpassing ist

aber in erster Linie Standort der Industriesegmente Semperform und Semperflex

und steuert auch gruppenweite Schlüsselbereiche wie die Forschung & Entwicklung

oder Mixing.

“Unser Stammwerk Wimpassing bleibt als Teil der Semperit-Gruppe zweifellos

erhalten”, so Füllenbach, der den heimischen Produktionsstandort weiter

aufwerten möchte. “Vor dem Hintergrund der Eintrübung der konjunkturellen

Rahmenbedingungen arbeiten wir derzeit an einem neuen Standortkonzept.”

Wimpassing soll künftig nicht nur wegen seiner historischen Bedeutung, sondern

auch im Lichte der noch stärker zu akzentuierenden technologischen

Differenzierung der Semperit-Produkte eine konzernweit noch größere Bedeutung

erfahren.

SemperGrowth200: Von der Restrukturierung zur Wachstumsstrategie

Nachdem der Vorstand die Restrukturierung des Industriesektors weitgehend

erfolgreich abgeschlossen und dessen Profitabilität deutlich gesteigert hat,

wird die Semperit-Gruppe im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung mit voller

Kraft und Fokussierung zum Industriegummi-Spezialisten transformiert: Die

Potenziale im Industriesektor sollen künftig durch eine deutliche Erhöhung der

Kundennähe, eine marktorientiertere Ausrichtung der Gesamtorganisation und

verstärkte Anwendungsfokussierung besser genutzt werden. Ziel ist es, bestehende

und zukünftige Märkte schneller und effektiver bedienen zu können.

Wichtige strukturelle Weichenstellungen hierfür wurden durch die Organisation

des Sektors Industrie in vier statt drei Segmenten (Semperflex, Semperform,

Semperseal, Sempertrans) und den ersten Schritt zur regionalen Entwicklung

außereuropäischer Kernmärkte über eine Fertigungsexpansion und regionale

Vertriebsorganisation in Nordamerika geschaffen. Mit dem Ziel, neue

Wachstumsregionen, -industrien und Anwendungsmöglichkeiten zu identifizieren und

zu erschließen sowie insbesondere segmentübergreifende Absatzchancen zu nutzen,

hat die neue Organisationseinheit Customer Excellence Center (CEC) im vierten

Quartal 2019 ihre Tätigkeit aufgenommen.

Basierend auf ihrem starken Material- und Prozesswissen wird sich die Semperit-

Gruppe künftig verstärkt auch auf ihr Anwendungswissen konzentrieren. Das seit

vielen Jahrzehnten vorhandene chemische und prozessorientierte Grundlagenwissen

soll künftig maßgeblicher für die Entwicklung neuer Produkte genutzt werden.

Einen klaren Schwerpunkt der neuen Industrie-Strategie bildet das Thema

Innovation und Digitalisierung: “Unser Werkstoff Gummi muss sich den

Anforderungen der Industrie 4.0 stellen und digitale Funktionalitäten

mitliefern”, sagt Füllenbach.

Bis Ende 2024 – das 200. Jahr in der Unternehmensgeschichte – soll Semperit

durch organische Wachstumsschritte und eine klare M&A-Strategie wieder auf

deutlich mehr Umsatzvolumen anwachsen. Begleitet wird die strategische

Neuausrichtung durch die Modernisierung des Unternehmensauftritts, der den

fortschreitenden Wandel der Semperit-Gruppe stärker transportieren und

visualisieren soll.

Im Zusammenhang mit der Fokussierung auf den Industriesektor legt Semperit die

zu Beginn des Restrukturierungsprozesses definierte Zielsetzung (bisher: EBITDA-

Marge von rund 10 Prozent ab Ende 2020) neu fest und strebt bis Ende 2024 eine

EBITDA-Marge von rund 13 Prozent an.

