Easire? Media Presenter – REstart Edition.

Mit dem digitalen Beratungstool mit integriertem Social Distancing für 1:1 Gespräche wieder in einen normalen Betrieb starten ? mit Sicherheit ohne optische Hindernisse.

Die Evelution GmbH bietet zusammen mit der Interactive Scape Gmbh und der Exact Solutions Gmbh ein Kommunikationstool für den erleichterten Restart in den gewohnten Messe-, Roadshow- und Eventbetrieb. Dazu haben wir die bereits erprobte Softwarelösung Easire? Media Presenter erweitert um die Restart Edition.

Wobei unterstützt mich der Easire? Media Presenter?

Der Easire? Media Presenter ermöglicht das Präsentieren von Inhalten in einer Oberfläche. Alle vorhandenen Dokumente wie Bilder, Filme, PDFs, Powerpoint-Präsentationen und Websites können in einer einheitlichen Oberfläche zusammengeführt werden und über ein benutzerfreundliches Menü ausgewählt werden. Flexibles Design und intuitive Bedienung machen den Easire? Media Presenter zum universellen Tool für Roadshow, Messe und Event.

Ein Bundle mit maximaler Sicherheit für die Face-to-Face-Kommunikation mit Ihren Kunden.

Die REstart Edition beinhaltet einen 55? Touchtable Scape? Pro als Social Distancing-Tool. Interaktion und Kommunikation finden ausschließlich an den kurzen Seiten des Displays statt, die Inhalte werden im Easire? Media Presenter für diese Nutzung entsprechend angepasst.

Es gibt eine Berater- und eine Kundenseite. Auf der Berater Seite befindet sich das Menü, aus dem die Informationen ausgewählt werden. Auf der Kundenseite werden die Inhalte angezeigt. Das Risiko der Kontaktinfektion wird verringert das ohne optisch unschöne Barrieren bei trotzdem stattfindenden persönlichen Gesprächen.

Geben Sie ein Gefühl der Sicherheit!

Als Zusatzoption bietet Evelution zusammen mit der Exact Solutions Gmbh eine Reinigung der Umluft mittels UVS Sanitizer V-LabE an. Der V-LabE reduziert bis zu 99% Viren, Bakterien und Schimmelsporenurch UVC-Röhren in der Umluft und fügt sich optisch harmonisch in das Bundle aus Easire? Media Presenter und Scape? Pro ein.

?Wir möchten, dass Kommunikation wieder direkt und persönlich stattfinden kann und dabei die Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern oberste Priorität hat. Ein Gefühl der Sicherheit auf allen Seiten erleichtert den REstart für die Unternehmen?, fasst CEO Daniel Träbing zusammen.

Dieses Bundle aus Präsentationssoftware Easire? Media Presenter ? REstart Edition, Design Touchtable Scape? Pro, sowie Sanitizer V-LabE ist als Kauf- oder Mietlösung bei der Evelution GmbH erhältlich.

Mehr Informationen zum Easire? Media Presenter unter: interactive.evelution.de

Die Evelution GmbH wurde 2013 gegründet und bietet Dienstleistungen im Bereich Veranstaltungstechnik mit dem Schwerpunkt Medientechnik an. Der Fokus liegt dabei darauf, innovative Konzepte zu entwickeln, basierend auf den Ideen unserer Kunde. Zusammen mit der Interactive Scape GmbH entwickelt die Evelution GmbH Softwarelösungen für Messe, Event, Roadshow und Showroom, die auf einfache Bedienung und maximales Erlebnis fokussiert sind.

Weitere Informationen über die Evelution GmbH finden Sie auf www.evelution.de sowie auf LinkedIn: linkedin.com/company/evelutiongmbh

Weitere Informationen über die Interactive Scape GmbH finden Sie auf www.interactive-scape.com sowie auf LinkedIn: linkedin.com/company/interactive-scape-gmbh/