Easysteck verbindet Kundenservice und digitale Vermarktung durch 3D CAD Produktkonfigurator powered by CADENAS

Wer kennt sie nicht, die typischen Metallprofile in der mechanischen Konstruktion. Easysteck hat jedoch, was das Grundmaterial angeht, eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Mit seinen revolutionären Kunststoffprofilen bietet der Hersteller aus Dinklage ganz neue Möglichkeiten für Leichtbaukonstrukteure. Easysteck war es zum Marktstart darüber hinaus wichtig, seinen Kunden gleich von Beginn an einen außergewöhnlichen Service bieten zu können: In Zusammenarbeit mit CADENAS entstand ein intelligenter 3D CAD Produktkonfigurator basierend auf der eCATALOGsolutions Technologie, der direkt auf der Herstellerwebseite eingebunden ist.

Neukundengewinnung trotz abgesagter Messen dank digitalem Produktkatalog

Von Anfang an war es die Vision von Easysteck, nicht nur bei ihren Produkten, sondern auch bei deren Vermarktung und Vertrieb innovative Wege zu gehen: ?Unser Produkt ist neu und deshalb wollen wir mit unserem digitalen Produktkatalog von CADENAS auch innovative Kunden erreichen, die die Vorteile des Kunststoffs für ihre Konstruktionen erkennen. So profitieren beispielsweise vor allem Leichtbau-Konstrukteure von den Kunststoffprofilen, da sie deutlich leichter und so flexibler in Bereichen mit geringen Lasten eingesetzt werden können?, so Klemens Garvels, Geschäftsführer von Easysteck.

Ein weiterer ausschlaggebender Faktor bei der Entscheidung für CADENAS war die Möglichkeit der 24/7 Online Vermarktung: ?Da der persönliche Kundenkontakt auf Events und Messen aus aktuellem Anlass nicht möglich ist, ist es für uns umso wichtiger, mit unseren Produkten möglichst breit digital Präsenz zu zeigen. Mit der Vermarktung unserer Kunststoffprofile auf unserer Webseite und vor allem auf der technischen Suchmaschine www.3dfindit.com profitieren wir von Millionen von Ingenieuren und Planern, die täglich damit arbeiten. Dadurch erschließt sich uns ein riesiges Potential zur Neukundengewinnung, denn anders als bei traditionellen Vermarktungsstrategien erreichen wir durch die CADENAS Plattformen www.3dfindit.com und www.partcommunity.com Kunden aus aller Welt, zu jeder Zeit?, erklärt Garvels.

Konfiguration, Stückliste und Bestellung: alles an einem Ort

Bisher enthält der digitale Produktkatalog von Easysteck 3D CAD Modelle der 40 mm Profile mit allseitigen 8er Nuten sowie einen ersten Baukasten, der frei konfiguriert werden kann. Der Kunde muss nur die gewünschten Maße eingeben und auf dieser Grundlage erstellt der CADENAS Produktkonfigurator die CAD Baugruppe mitsamt den nötigen Verbindern. Alle verbauten Komponenten werden anschließend ganz automatisch in die Stückliste für den Einkauf übernommen.

Außerdem bietet der Hersteller Konstruktionspaneele, Bausätze, die beispielsweise als Regalsysteme für Caravans eingesetzt werden, und verschiedene Verbindungselemente an. Diese können dank der Easysteck Verbindungstechnik ganz ohne zusätzliche Bearbeitung in die Konstruktion integriert werden, wodurch unzählig Kombinations- und Konstruktionsmöglichkeiten entstehen.

Easysteck ermöglicht seinen Kunden damit den Zugang zu 3D CAD Modellen und allen planungsrelevanten Produktinformationen der Kunststoffprofile und Bausätze. Diese digitalen Zwillinge können kostenlos in über 150 nativen und neutralen CAD Formaten, wie beispielsweise Autodesk Inventor, AutoCAD,

Solid Edge, SOLIDWORKS oder NX, heruntergeladen und anschließend mit wenigen Klicks in bestehende Konstruktionen integriert werden.

In Zukunft wird das digitale Easysteck Portfolio Schritt für Schritt ausgebaut, mit dem Ziel, dass alle Produkte einen digitalen Zwilling erhalten, der sich kostenlos durch die Konstruktions- und Planungskunden beziehen lässt. Alen Blechinger, Managing Director bei der CADENAS Solutions GmbH Wolfsburg, konnte sich während eines Maschinenprojektes bereits selbst von der Easysteck Verbindungstechnik überzeugen und freut sich daher umso mehr über die Zusammenarbeit: ?Für uns bei CADENAS ist es immer wieder spannend, einen neuen Komponentenhersteller auf dem Weg zur digitalen Transformation zu begleiten. Vor allem dann, wenn die weltweite digitale Vermarktung 24/7 greift und sich dadurch für den Hersteller ein riesiges Potential für neue Sales Leads eröffnet.?

Das 3D CAD Downloadportal von Easysteck finden Sie unter: https://easysteck.partcommunity.com

Weitere Informationen über Easysteck finden Sie hier: www.easysteck.de