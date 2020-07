eBakery – in Sachen eCommerce ist Unternehmer Mohamed Ali Oukassi breit aufgestellt

Heute kann kaum noch ein Unternehmen seinen Kunden voll-umfassend und modern begegnen, wenn nicht der Onlinehandel neben dem herkömmlichen Geschäft zeitgleich aufgebaut und betreiben wird. Im Zeitalter der Digitalisierung ist es für viele Firmen selbstverständlich auch durch das weltweit verfügbare Internet Erfolge und starke Umsätze erzielen zu können. Doch der Weg bis zum perfekt florierenden eCommerce ist ein langer und auch schwieriger.

An dieser Stelle fängt der Unternehmer Mohamed Ali Oukassi seine potenziellen Kunden auf und greift ihnen mit seinem professionellen Team in allen Bereichen des Onlinehandels und des Multichannel-Marketings unter die Arme. Dabei entsteht ein perfektes, in sich fein verknüpftes Netzwerk, welches sein Ziel in der Regel nicht verfehlt: Erfolg!

Früh übt sich

Mohamed Ali Oukassi entdeckte schon sehr früh die Leidenschaft für das Internet und den Onlinehandel. Als eCommerce Berater setzte er sich schon als Student im Bereich VWL und Psychologie von der Masse ab und fungierte als hilfreiche Stütze kleiner Projekte in puncto eCommerce und Marketingstrategien. Sehr schnell war ihm klar, dass dies seine Bestimmung und Passion werden würde und so gründete kurzerhand die Agentur eBakery. Mit einem kleinen, aber sehr innovativen und professionellen Team, bestehend aus Softwareentwicklern, Frontend-Entwicklern, Grafikern und SEO-Spezialisten, steht er beratend Unternehmern, Händlern und Firmen zur Seite, um im Bereich der Warenwirtschaft im Onlinehandel noch besser aufgestellt zu sein.

Optimierungsprozesse und Potenziale in diesen Bereichen werden dabei vervollständigt und ausgeschöpft. So lässt Mohamed Ali Oukassi ein Konstrukt entstehen, welches selbst in der Schnelllebigkeit und der Geschwindigkeit des Onlinehandels Bestand haben kann. Mit der Agentur eBakery, die 2013 gegründet wurde, kann Mohamed Ali Oukassi auf einen Erfahrungsschatz von über 100 erfolgreich abgeschlossenen Projekten zurückblicken, die verschiedenen Kunden auf die Sprünge helfen konnten und die er so zum Erfolg im Onlinegeschäft brachte.

eCommerce bleibt ein Trendthema

Ohne die Zweigleisigkeit des realen Geschäftslebens und des Handels im Onlinesektor würden viele Unternehmen heutzutage nicht mehr bestehen können. Zu schnell wachsen immer neue Unternehmen heran, die sich stark und äußerst präsent online behaupten und sich als Platzhirsche deklarieren. In der ganzheitlichen Beratung in Bereichen wie Branchenkenntnis und Fachkenntnis im eCommerce setzt die Agentur eBakery an. Denn genau hier scheiden sich oftmals die Geister zwischen Professionalität und Know-how und laienhaftem Schalten und Walten. Am Ende zählt der Umsatz und die Bilanz, die den Erfolg mit sich bringen.

Wer hier nicht mit Ellbogen und cleveren Strategien in puncto Marketing und Co. durch Agenturen wie eBakery investiert und agiert, hat sicherlich in Zukunft das Nachsehen. Denn eines zeichnet sich schon jetzt sehr deutlich im Handel ab: Das Internet und damit auch der Handel durchs oder mit dem weltweiten Netz wächst rasant an und in Bezug auf flächendeckendes Marketing und Reichweite gibt es wohl kein besseres Instrument, um Kunden ins Boot holen zu können.