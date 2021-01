ec4u verkündet neue Partnerschaft mit Snowflake

Das Beratungsunternehmen erweitert sein Portfolio mit Snowflake für Zentraleuropa.

Das Beratungsunternehmen ec4u hat seine Partnerschaft mit dem Data Cloud-Unternehmen Snowflake bekanntgegeben. Die Partnerschaft ermöglicht ec4u-Kunden, ihre Business Intelligence-Investitionen mit den zusätzlichen Vorteilen der marktführenden Plattform von Snowflake weiterzuentwickeln. ec4u wird die Präsenz von Snowflake in Mitteleuropa mit einzigartigen Serviceangeboten erhöhen, die sich auf die Bereitstellung von Daten in der Cloud konzentrieren und durch Software und strategische Lösungen unterstützt werden. Ziel der Partnerschaft ist es, Unternehmen bei der Migration und Transformation ihrer Daten durch Analytics und KI zu unterstützen.

Snowflake bietet die Data Cloud – ein globales Netzwerk, in dem tausende Unternehmen Daten mit nahezu unbegrenzter Skalierung, Gleichzeitigkeit und Leistung mobilisieren. Die Snowflake-Plattform ist Motor und Zugang zur Data Cloud und bietet so die Lösung für Data Warehousing, Data Lakes, Data Engineering, Data Science, Datenanwendung und Data Sharing.

ec4u ist führend im Bereich CRM und unterstützt Kunden bei der digitalen Transformation ihrer geschäftskritischen Prozesse in Marketing, Vertrieb und Service – über den gesamten Lebenszyklus („Customer Journey“).

„Als Beratungsunternehmen sehen wir, dass Data Analytics eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation unserer Kunden spielt, insbesondere wenn es um CRM und Customer Journey Management geht“, erklärt David Laux, CEO und Mitgründer von ec4u. „Snowflake ist ein wichtiger Partner für ec4u, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Daten optimal zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen, um so neue und bessere Kundenerlebnisse mit mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig Kosten zu senken.“

„Wir freuen uns, ec4u in unserem Partner-Ökosystem begrüßen zu dürfen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in Datenmanagement- und Analytics-Implementierungen ist das Unternehmen ein kompetenter Partner für die Verlagerung von Legacy-Systemen in die Data Cloud“, sagt Veit Brücker, VP Central Europe Snowflake. „Unsere Kunden profitieren von Snowflakes Plattform- und Datennetzwerkfähigkeiten sowie der Expertise der ec4u, Hürden zu beseitigen, die Unternehmen an der Nutzung ihrer Daten hindern.“

ec4u setzt einen Schwerpunkt darauf, Snowflake-Kunden bei der Migration ihrer Altsysteme zu unterstützen. Dies geschieht mit neu entwickelten Business Intelligence-Modellen auf Basis von Data Analytics und KI. Dafür investiert ec4u insbesondere in den Aufbau einer eigenen Methodik, die mit Customer Data & Intelligence-Aktivitäten verbunden ist und bereits Salesforce-, Tableau- und MuleSoft-Expertise umfasst.

Die ec4u-Berater haben eine breite Palette von Dienstleistungen entwickelt, die es den Kunden erleichtern, ihre Datenarchitektur mit einer Cloud-Lösung zu modernisieren und ihre Daten zur Beschleunigung ihrer Geschäftsprozesse zu nutzen. Diese Services helfen bei der Bewertung, Architektur, Analyse sowie der technischen Migration.

Die ec4u ist ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich Kundenmanagement und hilft ihren Kunden bei der digitalen Transformation der geschäftskritischen Prozesse in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service – über den gesamten Lebenszyklus („Customer Journey“).

Die ec4u hat verstanden, dass ein Unternehmen nur dann gesund und stabil wachsen kann, wenn genau diese kundennahen Bereiche nahtlos zusammen arbeiten. Deshalb umfasst das Leistungsversprechen für die Beratung, Umsetzung und Betreuung dieser Customer Journey immer den gesamten Projektlebenszyklus von der Strategie- und Fachberatung über die technologische Umsetzung bis hin zu Support und Weiterentwicklung. Begleitet werden diese Maßnahmen durch den Einsatz moderner Customer Analytics & Business Intelligence-Methoden.

Ziel dieser digitalen Transformation ist die Effizienzsteigerung im Kundenmanagement durch

– eine klare, kundenfokussierte Strategie,

– stringente, IT-gestützte Geschäftsprozesse,

– transparente, KPI-basierte Überwachung und Steuerung sowie

– stärkenorientierte Mitarbeiterentwicklung und Führung.

Ergänzt werden die Leistungen der ec4u durch unterschiedliche Value Added Services – vom Aufbau eines Customer Lifecycle Managements über die Bereitstellung von Demand Centern bis hin zum aktiven Social Media Monitoring. Die notwendigen Liefermodelle für alle Leistungen werden kundenspezifisch und im bestmöglichen Projektsinne aufgesetzt.

Technologisch setzt die ec4u auf die aktuellen Marktführer im Kundenmanagement-Umfeld: Oracle, Salesforce und Microsoft.

Sie ist mit mehr als 350 Mitarbeitern, 12 Standorten und über 800 Projekten weltweit rund um das Kundenmanagement erfolgreich aktiv.