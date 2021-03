eccenca und Aarth steigern gemeinsam die digitale Reife von Unternehmen

Aarth Software, ein führendes Unternehmen für digitale Transformation, kooperiert mit eccenca als Lösungsanbieter für semantisches Datenmanagement. Aarth hat sich zum Ziel gesetzt, das Verständnis von Daten und Entscheidungsprozesse durch aussagekräftige Erkenntnisse in Unternehmen zu verbessern. Sie werden die semantische Datenmanagement-Plattformlösung von eccenca in Projekten einsetzen, in denen Kunden eine bessere Datenqualität und ein besseres Prozessverständnis anstreben, um Automatisierungs- und Künstliche-Intelligenz-Lösungen zu nutzen.

Die Knowledge-Graph-Platform-Software ermöglicht die umfassende Verwaltung von Unternehmensdaten und den damit verbundenen Prozessen, Regeln, Einschränkungen, Funktionen und Konfigurationen in einer einzigen Anwendung. Damit bietet eccenca eine unternehmenstaugliche Lösung für grenzenlose Datenintegration und -aufbereitung. Beide Funktionen sind die Grundlage, um fortschrittliche Business Intelligence- und Artificial Intelligence-Anwendungen in Unternehmen zu etablieren und zu automatisieren. Indem Unternehmensdaten sowohl maschinenlesbar als auch von Menschen interpretierbar gemacht werden, sind Unternehmen in der Lage, Agilität, Autonomie und Automatisierung voranzutreiben, ohne die bestehenden IT-Infrastrukturen verändern zu müssen.

„eccenca bietet die richtige Lösung zur richtigen Zeit“, erklärt P. Phani Ratna Kumar, CEO von Aarth. „Wir sehen immer mehr Unternehmen, die daten- und entscheidungszentriert werden wollen. Sie erkennen, dass sie nur dann von der Digitalisierung und den Daten profitieren können, wenn sie ihre Daten verstehen. Und wenn sie in der Lage sind, mit ihren Daten über ihre vielfältige IT-Systemlandschaft hinweg zu arbeiten. eccenca steht an der Spitze dieser Herausforderung und bietet eine unternehmenstaugliche Lösung, die sich perfekt in jede IT-Infrastruktur integriert. So sieht die Zukunft aus.“

eccenca wird wesentlicher Bestandteil der Beratungsstrategie für End-to-End-Projekte von Aarth sein. Seine Lösung bildet die Grundlage, um Unternehmensdaten aus ihren Silos zu befreien und sie im gesamten Unternehmen auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar zu machen. Aarth wird Fähigkeiten zur Datennutzung für geschäftsorientierte strategische Anwendungsfälle bereitstellen.

„Wir freuen uns sehr darüber, gemeinsam mit Aarth deren Kunden auf ihrem Weg zur Daten- und Entscheidungszentrierung zu unterstützen“, sagt Hans-Christian Brockmann, CEO von eccenca. „Aarth hat ein engagiertes Team, das nach der besten und nachhaltigsten Lösung sucht, um seine Kunden auf dieser Reise voranzubringen. Sie haben in der Vergangenheit bereits mit vielen erfolgreichen digitalen Unternehmen zusammengearbeitet. Dadurch verfügen sie über exzellente Branchenkenntnisse und ein starkes Netzwerk von Unternehmen, die bereit für datenzentrische Strategien sind.“

Mehr Informatione zur Lösung von eccenca finden Sie unter https://www.eccenca.com/themagic. Information zu Aarth erhalten Sie unter https://www.aarth.io.

Über Aarth

Aarth has been in operation along with its group companies as a key service provider in the Information Technology domain to top tier ?rms in various industries around the globe. The team of technocrats at the helm have spent more than 2 decades each in various capacities building enterprise scale applications. Our executive consultants work in partnership with clients, advising them how to use information technology to meet their business objectives or overcome problems. They work to improve the structure and ef?ciency of modern systems in various organizations.

eccenca ist der führende deutsche Anbieter von Enterprise Knowledge Graph Lösungen. Mit seinem Kernprodukt Corporate Memory unterstützt er Unternehmen, die zunehmende Komplexität und Dynamik ihrer Netzwerke, Produkte- und Geräte-Lebenzyklen effizient zu bewältigen. Die multidisziplinäre, integrative Plattform ermöglicht es Unternehmen, heterogene Daten und Konfigurationen, ihre Regeln und Bedingungen in einer zentralen Applikation zu verwalten. Das befähigt sie, unternehmensweite Transparenz und die Eigenverantwortung der Line-Of-Business wiederherzustellen. Unternehmen schaffen damit die Basis für Agilität, Autonomie und intelligente Automation. eccenca ist Gartner Sample Vendor für Digital Supply Chain Twins und CIOApplications TOP 10 GDPR Solution Provider.