ECENTA erhält SAP? Pinnacle Award 2020 in der Kategorie Customer Experience Partner of the Year

Die ECENTA AG wurde für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit einem SAP Pinnacle Award 2020 in der Kategorie Customer Experience Partner of the Year ? Small and Midsize Companies ausgezeichnet. Dies gab das Unternehmen heute bekannt. Mit den Pinnacle Auszeichnungen würdigt SAP jährlich Top-Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihr gesamtes Potenzial zu nutzen. Auf der Grundlage von Vorschlägen von SAP-Vertriebsmitarbeitern, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen wurden Finalisten und Preisträger in 34 Kategorien ausgewählt.

?Unsere Branche hat bereits im letzten Jahrzehnt einige Veränderungen erlebt, was sich allerdings nach wie vor nicht verändert hat, das sind die Stärke sowie der Umfang unseres Partner-Ökosystems?, so Jennifer Morgan, SAP Co-CEO. ?Unsere Partnerschaften ermöglichen es uns, Teil einer größeren Diskussion zu sein – und dieser Einfluss ist sichtbar und gleichzeitig entscheidend für unsere Kunden?, fügte Christian Klein, SAP Co-CEO, hinzu. ?Partner sind das Herz und die Seele unserer Vision vom intelligenten Unternehmen und spielen für unsere Kunden eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieser Vision in die Realität. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden mit unserem dynamischen und erfolgreichen Ökosystem gemeinsam zum Erfolg zu verhelfen ? jetzt sowie in Zukunft.?

“Wir sind absolut begeistert und stolz darauf, zum Customer Experience Partner des Jahres der SAP gewählt worden zu sein”, sagte Dr. Thorsten Wewers, Gründer und CEO von ECENTA. ” Wir heben uns von anderen Anbietern durch unsere pragmatischen und innovativen Ansätze ab, mit denen wir Kunden aus dem gesamten SAP Customer Experience Produktportfolio helfen, ihre Ziele zu erreichen und anspruchsvolle Geschäftsprobleme zu lösen. Wir sind stolz darauf, nahe an unseren Kunden zu sein. Das macht uns aus.?

ECENTA hat eine lange Historie?als globaler?Beratungs- und?Implementierungspartner für SAP und Unternehmen, die SAP-Lösungen einsetzen und stellt diesen ihre Expertise in den Bereichen Sales, Service, Marketing und Commerce zur Verfügung. Mit?der zunehmenden Ausrichtung von SAP auf die Bereiche?Customer Experience (CX) und Experience Management (XM) entwickelt sich ECENTA weiter, um die Dynamik des Marktes, die Kundenbedürfnisse und die strategische Ausrichtung von SAP zu unterstützen.??

Von mehr als 21.000 Partnern weltweit wurden nur 27 Partner mit einem SAP Pinnacle Award ausgezeichnet. Damit würdigt SAP die herausragenden Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und durch innovative Konzepte Kunden neue Wege zur Umsetzung ihrer Ziele aufzeigen. Sie zeichnen sich aus durch die Fähigkeit, die Geschäftsanforderungen der Kunden zu verstehen, unübertroffenen Mehrwert zu liefern und Lösungen anzubieten, die die Komplexität reduzieren. Diese Partner helfen Kunden dabei, ein optimal geführtes Unternehmen zu werden.

ECENTA ist ein globales, preisgekröntes Unternehmen, das exklusiv in der Implementierung und Beratung von SAP-Lösungen und der gesamten SAP C/4HANA?-Produktfamilie tätig ist. ECENTA, ein offizieller SAP-Gold Partner, wurde im Jahr 2000 von ehemaligen SAP-Mitarbeitern in Deutschland gegründet. In seiner 20-jährigen Firmengeschichte hat ECENTA zahlreiche, erfolgreiche Projekte abgeschlossen und zusammen mit ECENTA Digital ? der digitalen Marketing- und Strategie-Einheit von ECENTA ? unterstützt ECENTA Kunden dabei, ihre Geschäftsziele zu erreichen und positive, relevante?Customer?Experiences?zu schaffen.?

