Echobot startet internationale Expansion in Großbritannien (UK)

Die Echobot Media Technologies GmbH ist mit über 1.000 Firmenkunden der Marktführer für Sales Intelligence-Lösungen im deutschsprachigen Raum. Ab sofort bietet das Technologieunternehmen seine Cloud Software auch in englischer Sprache und mit internationalen Daten an. So sollen neue Kunden aus ganz Europa gewonnen werden. Im ersten Schritt fokussieren sich die Karlsruher auf Großbritannien (UK) und haben dafür Daten zu über 5 Millionen britischen Unternehmen und 23 Millionen Entscheidern analysiert.

Echobot trotzt der Corona-Pandemie und verzeichnet im Jahr 2020 neben Auftragsrekorden auch bereits über 20 Neueinstellungen. Durch diese Erfahrung gestärkt plant das Unternehmen weiter mit starkem Wachstum: Echobot soll auch weit über den D-A-CH Raum hinaus bekannt werden und sich als europäischer Marktführer im Bereich Sales Intelligence etablieren.?

?Die Markterweiterung in den englischen Sprachraum ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Noch nie war es für Unternehmen wichtiger, ihre Prozesse im Vertrieb und Marketing digital aufzusetzen. Wir freuen uns sehr über das starke Wachstum und darüber, unsere Kunden fortan auch über die Landesgrenzen hinaus unterstützen können?, sagt Bastian Karweg, Gründer und CEO der Echobot Media Technologies GmbH.

Das Besondere an Echobot sind die eigens entwickelten Verfahren mit denen Firmen öffentliche Daten, Inhalte und Texte aus dem Internet automatisiert in geschäftsrelevante Informationen und Entscheidungshilfen verwandeln können. Dies funktioniert nun auch erstmals zuverlässig für englischsprachige Inhalte und Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich.?

Im Moment verfügt die Echobot Data Cloud über mehr als 11 Millionen Firmenprofile, davon 5 Millionen aus Großbritannien. Die Mitarbeiterdatenbank liefert dem Suchenden sogar mehr als 70 Millionen öffentlich verfügbare Kontakte ? und das komplett DSGVO-konform. Das sogenannte UK-Datenpaket können Echobot-Kunden als Add-on zu ihren Produkten TARGET und CONNECT einfach dazubuchen. Neukunden profitieren von exklusiven Einführungspreisen und einer kostenfreien Testphase.

Mehr Informationen erhalten Sie unter?www.echobot.de oder telefonisch unter +49 721 500 57 500.

Echobot ist ein führender Anbieter von Cloud Software für Sales & Marketing Intelligence im europäischen Raum. Bereits heute nutzen über 1.000 Unternehmen aller Branchen und Größen die Lösungen von Echobot zur Digitalisierung ihrer Marketing- und Vertriebsprozesse. Mit Hilfe modernster Technologien und Algorithmen analysiert Echobot automatisiert öffentlich verfügbare Nachrichtenkanäle, Datenbanken, Firmenwebseiten, Social-Media-Netzwerke sowie aktuelle Handelsregister- und Finanzinformationen. Die Ergebnisse werden in der Echobot Data Cloud zentralisiert und daraus geschäftsrelevante Daten extrahiert. So entsteht für Echobot-Kunden der entscheidende Informationsvorsprung.

Weitere Informationen auf www.echobot.de