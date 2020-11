Echtes Messe Feeling mit mehr als 500.000 Besuchern auf der ersten Multiplayer Messe der Welt!

Das einmalige innovative Format der MAG Online als erstes Mulitplayer-Online-Messe-Game hat mehr als 5.000 Besucher überzeugt. Aufgrund der großartigen Resonanz wird das Onlinegame bis Montagabend, 30. November, verlängert. Das Streaming-Programm, welches live aus der Messe Erfurt übertragen wurde, hatte außerordentlich hohe Klickzahlen und die Community tauschte sich online auf der Plattform aus.?

Die MAG Online 2020 fand am vergangenen Wochenende komplett im Netz und interaktiv sowie mit einer Streaming Show aus der Messe Erfurt statt. ?Der Messebesuch gestaltete sich wie ein Computerspiel“, erklärte die Projektverantwortliche der Messe Erfurt GmbH, Antje Kreuger. ?Das einmalige Konzept der MAG-Online, den Vorplatz der Messe Erfurt und das gesamte Messegelände virtuell in einem Online-Game nachzubauen und über die MAG zu laufen, Aussteller zu besuchen, Kontakte zu knüpfen und sich mit der Community auszutauschen, war mehr als erfolgreich! Zudem gab es einen Livestream, der direkt aus der Halle 2 mit bekannten Influencern produziert wurde. Mit über einer halben Million Besuchern haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet.?, erklärt der Messegeschäftsführer, Michael Kynast.

Allein mehr als 5.000 Spieler haben die Online Spielewelt der MAG entdeckt und verweilten dabei im Durchschnitt über zwei Stunden auf der MAG Online-Plattform. Sie interagierten mit den mehr als 80 Ausstellern, darunter Riot Games, Bandai Namco, Diced, Egosoft, Rocket Beans TV, Pegasus Spiele, Friendly Fire, Koch Media sowie zahlreiche Thüringer Aussteller wie zum Beispiel die Thüringer Netkom und besichtigten 14 Themenwelten aus den Bereichen Gaming, Japan, Tabletop, Merch, e-Sports, Indie Kola, Fashion und die Showhalle. Jeder Aussteller hatte einen eigenen Bereich oder interaktiven Messestand, um mit der Community in Austausch zu treten. ?Die Teilnahme des Gaming-Giganten RIOT, ?die sogar eine komplette Halle im Stil einer League of Legends Map gebaut bekommen haben, war eines der vielen Highlights auf der Messe?, so Wolf Lang, CEO von Super Crowd Entertainment. ?Wir haben es geschafft, unserer Community mit der MAG Online ein aufregendes Messe-Erlebnis zu ermöglichen und sind stolz, dass unsere Community trotz der Corona-Pandemie auf unserer Multiplayer-Game-Plattform miteinander in Kontakt treten konnte.?

Aufgrund der extrem hohen Zugriffszahlen am Wochenende hat Wolf Lang, der gleichzeitig Entwickler des Onlinegames ist, noch eine ganz besondere Überraschung für alle Fans: das Spiel bleibt noch bis Montagabend online, sodass die Besucher noch bis dahin Zeit haben, die letzten fehlenden Sticker zu sammeln und die Spielewelt vollends zu entdecken.?

Überaus erfolgreich war der tägliche Livestream von der Messe Erfurt mit Aktionen von bekannten Influencern wie Lara Loft, Farbenfuchs, PietSmiet und Dennsen86. Dabei wurde gekocht, gezockt, genäht, gezeichnet und gebaut. An insgesamt 8 Studio Stationen konnten die Fans zwischen ihren Lieblingsthemen auf der MAG schalten. Moderator Fishc0p hat in gewohnt witziger und charmanter Art durch den Livestream geführt. Auch mit dabei waren: Denis Rubbens, Macher der populären Table-Top-Show DICED bei Rocketbeans TV und Valentina Birke, die Macherin der preisgekrönten Indie Arena Booth. Die Koch-Challenges aus der AOK-Show-Küche ließen die Herzen der Community höher schlagen und sorgten für reichlich gute Unterhaltung. Lara Loft, Farbenfuchs und Dennsen mussten ohne Rezept kochen und ?backen. Der Stream verzeichnete über das gesamte Wochenende mehr als 500.000 Zuschauer.

?Auch wenn es in diesem Jahr, anders als in den Vorjahren, keine MAG vor Ort in Erfurt gab, hat die Kombination aus Online Game und Live Stream dafür gesorgt, dass die Community ein Wochenende lang zusammenkommen und sich austauschen konnte. Wir haben mit den Angeboten ein echtes ?MAG-Feeling? in die Wohnzimmer und auf die PC-Bildschirme unserer Fans gebracht.?, so die Projektverantwortliche, Antje Kreuger.

www.mag-con.de

Über die MAG?

Die MAG ist die Community-Convention von Fans für Fans. Bei uns dreht sich alles um Games, Cosplay, Anime, Manga und asiatische Popkultur. Die MAG wurde bereits in ihrem Premieren-Jahr zur zweitbeliebtesten Convention in Deutschland gekürt und zählte 10.000 begeisterte Besucher in Erfurt. 2019 verwandelten dann über 13.000 Besucher die Messe Erfurt in ein farbenfrohes Fest auf über 16.000 Quadratmetern und 2020 kehrt die MAG als MAG Online vom 27. ? 29. November als digitales Multiplayer-Event zurück.??

Über Super Crowd Entertainment?

Super Crowd Entertainment organisiert den jährlichen Indie Arena Booth, den weltweit größten unabhängigen Entwicklerstand für Videospiele. In 2020 wurde zum ersten Mal eine 100% Digital-Version vom Indie Arena Booth entwickelt: Indie Arena Booth Online. Das Konzept feierte seine Premiere auf der gamescom 2020 mit über 150 Spielen und wurde mit dem Heart of gamescom Award prämiert.

Super Crowd Entertainment organisiert in Zusammenarbeit mit der Messe Erfurt auch die Community-Messe MAG, die zum mittlerweile dritten Mal stattfindet. Mit dem X5-Framework bietet Super Crowd Entertainment auch eine umfangreiche und trotzdem leicht umsetzbare Lösung für Digital-Events für alle Branchen an, die echtes Messe-Feeling trotz COVID-19 erlebbar macht.?

Als zweitgrößter Messestandort in den neuen Bundesländern hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen in der schnellen Mitte Deutschlands etabliert. Jährlich finden mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besuchern auf über 25.070m? überdachter Ausstellungsfläche und 21.600 m? Freigelände in der Messe Erfurt statt.