Echtzeit-Replikation, der Schlüssel zum Erfolg hybrider IT-Architekturen

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist in vollem Gange und bestimmt zunehmend unseren Alltag. Die digitale Transformation ist ein tiefgreifender Einschnitt in Gesellschaft und Wirtschaft. Bestehende Wertschöpfungsketten werden gesprengt, traditionell erfolgreiche Geschäftsmodelle und Marktpositionen stehen auf dem Prüfstand. Alles ist im Wandel.

Es entstehen neue Geschäftsmodelle und die Interaktion mit Kunden und Business-Partnern erfolgt zunehmend digital. Analysten gehen davon aus, dass die Top 100 Unternehmen in Deutschland im Jahr 2020 etwa 20% ihrer Umsätze direkt aus dem digitalen Geschäft erzeugen. Die Nutzung digitaler Plattformen bietet Unternehmen neue Vermarktungs- und Umsatzmöglichkeiten. Mit der Veränderung der Vermarktungskanäle wächst der Druck zur Veränderung der Anwendungslandschaft und gleichzeitig zur Modernisierung der IT-Infrastruktur.

Somit wird der Aufbau neuer Geschäftsmodelle und Service-Angebote zwangsläufig begleitet von einer Modernisierung des Rechenzentrums- und Infrastrukturbetriebs, bei dem Unternehmen vermehrt auf virtualisierte Hardware-Ressourcen für Speicher und Rechnerleistung zugreifen. Unternehmenseigene Rechenzentren verlieren zunehmend an Relevanz. Untersuchungen gehen davon aus, dass der Anteil unternehmenseigener Rechenzentren bereits im Jahr 2020 weniger als 50% der IT-Architektur ausmachen. Unternehmen können heute idealerweise verteilte Infrastrukturen und digitale Ökosysteme weltweit, direkt, sicher und dynamisch miteinander vernetzen und ihre Reichweite auf neue Geschäftspartner auf der ganzen Welt ausdehnen.

Es lässt sich somit feststellen: Die Zukunft der IT-Infrastruktur ist hybrid. Cloud-Strategien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Aufgrund ihrer hohen Skalierbarkeit bedeuten sie für Unternehmen mehr Flexibilität, Agilität und Unabhängigkeit. Die Hybrid Cloud präsentiert sich hier als das optimale Konzept für eine zukunftsfähige und leistungsfähige IT-Infrastruktur. Eine solche Cloud besteht aus Private Clouds und Public Clouds. Bei dem Hybrid-Cloud-Modell wird das traditionelle Rechenzentrum, das die Private Cloud bildet, mit den skalierbaren Cloud-Diensten einer Public Cloud kombiniert. Die Zukunft ist eine Multi-Cloud-Strategie.

Der Cloud-Kunde kann seine eigenen Ressourcen und Anwendungsprogramme nutzen und bei Spitzenbedarf jederzeit Rechenleistung oder andere Ressourcen vom Cloud-Provider abrufen, ohne seine eigene Infrastruktur aufrüsten zu müssen.

Damit diese hybriden Infrastrukturen funktionieren können, ist ein effizienter, einfach durchführbarer, zuverlässiger Datenaustausch zwischen den verschiedenen Komponenten dieses hybriden digitalen Ökosystems Grundvoraussetzung. Mit ihrer tcVISION Lösung bietet B.O.S. Software Service und Vertrieb GmbH hier die ideale Lösung.

Die tcVISION Lösung ermöglicht einen effizienten Datenaustausch für Multi-Cloud-Systeme

tcVISION ist die leistungsfähige Replikationslösung für den automatisierten systemübergreifenden Datenaustausch, der alle Plattformen einer hybriden IT-Infrastruktur umfasst, d.h. Mainframe, verteilte Systeme (Linux, Unix, Windows), Hadoop/Big Data und Cloud-Plattformen. Für viele große Unternehmen mit jahrzehntelanger IT-Historie spielt der Mainframe auch heute noch eine nicht unerhebliche Rolle. Im Zuge der Digitalisierung und der damit verbundenen Erneuerung der IT-Infrastrukturen stellen Mainframe-basierende Daten eine besondere Herausforderung dar. Dies ist bereits in der Speicherungsform der Daten auf dem Mainframe, die im EBCDIC Format erfolgt, begründet. Dagegen werden nahezu alle Informationen im Distributed, Big Data und Cloud Umfeld in UNICODE-fähigen Formaten gespeichert. Zusätzlich zu relationalen Datenstrukturen gibt es auf dem Mainframe auch nicht-relationale Datenstrukturen in hierarchischen Datenbanken, sequentielle Dateien, Netzwerkdatenbanken oder Feld-basierte Datenbanken. Auch komprimierte, gepackte Felder sowie individuell und überraschend kreative Datumsformate sowie die Verwendung von Satzarten erschweren die Aufgabe des Datenaustausches noch zusätzlich. Nicht oder nur lückenhaft vorhandene Dokumentation der Datenstrukturen sowie das abnehmende Mainframe Knowhow sind zusätzliche Herausforderungen. tcVISION beinhaltet für all diese Herausforderungen datenbankspezifische Transformationslogik, sodass sich Unternehmen um diese Problematiken nicht separat kümmern müssen. Sie sind durch die tcVISION Funktionalität standardmäßig abgedeckt. Integrierte datenbankspezifische Change Data Capture Technologien erlauben die Konzentration auf Änderungsdaten und somit einen sehr effizienten Datenaustausch über Systemgrenzen und Plattformen hinweg.

B.O.S. Software Service und Vertrieb GmbH hat sich zur Aufgabe gemacht, für Unternehmen Freiheit zu schaffen:

– Freiheit, sich für die Plattformen, Datenbanken, Systeme und Anwendungen zu entscheiden, die ihre Anforderungen am besten erfüllen.

– Freiheit, im Zeitalter der Digitalisierung neue Technologien zu nutzen

– Freiheit in der Vielfalt und Koexistenz durch Eliminierung des Lock-in-Effekts für die vorhandenen Unternehmensdaten und IT-Systeme

Als unabhängiges Softwareunternehmen ist B.O.S. Software Service und Vertrieb GmbH seit 30 Jahren international erfolgreich und zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Integrationslösungen in heterogenen Systemumgebungen. Es hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen mit heterogenen Systemumgebungen im Umfeld von z Mainframe Ihren Weg in das digitale Zeitalter zu erleichtern und das zunehmend abnehmende Mainframe Knowhow zu kompensieren. B.O.S. hilft ihren Kunden, deren IT schnell und effizient zu modernisieren und zukunftsfähig zu machen.