Echtzeitoptimierung für alle

Event-Streams wurden bislang überwiegend im IT- und Software-Umfeld für schnellere und agilere Prozesse genutzt. Denn: Die Verarbeitung von Datenströmen über zahlreiche Datenbanken hinweg ermöglicht es Unternehmen, auf vielschichtige Daten zuzugreifen und dadurch Ereignisse in Echtzeit zu erzeugen. Diese sogenannten Events können Prozesse und Entscheidungen in verschiedensten Anwendungen optimieren oder ganz neue Marketingszenarien entstehen lassen. Dazu wird eine Open-Source-Plattform auf Grundlage der freien Software der Apache Software Foundation genutzt.

?Wir sind sehr glücklich, dass es uns als Prozess-, Strategie- und Kommunikations-Optimierer gelungen ist, Event-Streaming in die Marketingwelt zu übersetzen und weiterzuentwickeln. Ab sofort profitieren auch Marketing- und Kommunikationsverantwortliche von bisher nicht gekannten Möglichkeiten. Ein Beispiel: Unternehmen aus dem Finance-Bereich können Online-Kreditstrecken enorm kürzen, kundenfreundlicher gestalten und mit Mehrwerten in Echtzeit anreichern?, sagt Marc Oliver Hugger, CEO bei TRESONUS.