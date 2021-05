EcoCare-Schnelltests erfolgreich in Corona-Warn-App integriert: Zwei Drittel der Kunden laden ihr Testergebnis in die Corona-Warn-App

Ecolog, Betreiber der EcoCare-Schnelltestzentren in Deutschland, meldet die erfolgreiche Integration seiner Schnelltests in die Corona-Warn-App. Eine Auswertung des Anbieters hat ergeben, dass aktuell zwei Drittel seiner Kundinnen und Kunden in rund 500 bundesweiten Testzentren, u.a. bei Lidl und Kaufland, ihre Ergebnisse in die seit Anfang dieser Woche ausgespielte neueste Version der Corona-Warn-App (2.1) hochladen.

Kaan Savul, Sprecher EcoCare: „Wir freuen uns über die hohe Resonanz bei unseren Kunden für dieses neue Angebot. Sie zeigt, dass die Verknüpfung unseres Angebots mit der Corona-Warn-App technisch und auch hinsichtlich der Usability für die Nutzer sehr gut funktioniert. Mit den erweiterten Features der Corona-Warn-App können wir allen Bürgerinnen und Bürgern die sich in unseren Testzentren testen lassen damit einen attraktiven zusätzlichen Mehrwert bieten.“

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung, die von SAP und Telekom entwickelt wurde und weiterentwickelt wird, hat mit der Integration von Schnelltests eine weitere wichtige Funktion erhalten. Nutzerinnen und Nutzer können die Ergebnisse ihrer Schnelltests nun in der App abspeichern. und im Kontakt-Tagebuch hinzufügen. Wer bei einem Schnelltest positiv auf Corona getestet wird, kann Kontaktpersonen direkt über die App warnen. Ein negatives Testergebnis kann für 48 Stunden in

Über EcoCare

EcoCare ist eine Marke von Ecolog. Ecolog ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Logistik und IT. Seit dem Auftreten der COVID-19 Pandemie bietet das Unternehmen schwerpunktmäßig auch Gesundheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie über seine Marke EcoCare an. Diese hat Ihren Sitz in Düsseldorf und ist umfassend im Bereich Healthcare bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie aktiv. Das Unternehmen organisiert international Massentests, z.B. landesweit für die Regierung von Luxemburg oder in aktuell rund 500 Testzentren in Deutschland. EcoCare organisiert die Tests, die Logistik der Testübermittlung an die entsprechenden Labore sowie die Kommunikation der Testergebnisse an die Testpersonen und bei Bedarf an die zuständigen Behörden. Zudem betreibt EcoCare seit Ende 2020 an acht Standorten in Deutschland große Zentren für Massenimpfungen mit einer Kapazität von bis zu 10.000 Impfwilligen pro Tag und unterhält zudem 30 mobile Impfteams.

