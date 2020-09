Ecovis Online: Die Vorteile des Serviceportals

Vier Unternehmer, vier Meinungen ? und eine Gemeinsamkeit: Das Serviceportal Ecovis Online kommt gut an. Warum das so ist, berichten vier Ecovis-Mandanten.

Der Tipp, mit Ecovis Online zu arbeiten, kam von Steuerberaterin Nadine Gerber von der Kanzlei in Falkenstein. Und Ina Preuß von HDR Forst- und Erdarbeiten Roberto Preuß in Muldenhammer war gleich dabei, sogar als Pilotmandant. ?Ich nutze Ecovis Online schon seit über einem Jahr?, sagt sie. Sie findet, dass das Portal verständlich aufgebaut und leicht zu bedienen ist. Besonders wichtig für sie: Man kann schnell etwas nachlesen, hat alle wichtigen Informationen und Telefonnummern auf einen Blick, wenn es Fragen an die Beraterin gibt.

Die Vorteile des Serviceportals Ecovis Online nutzt Thomas Strack von der NOBA Schlüsselfertigbau GmbH in Greifswald seit Juli 2019. Da kam das Unternehmen, das rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, zu Ecovis. ?Mein Berater Thomas Wallis hat mir Ecovis Online gleich ans Herz gelegt. Jetzt übermitteln wir unsere Ausgangsrechnungen aus dem Rechnungsschreibungsprogramm direkt an die Kanzlei?, erklärt der Baukaufmann. Dazu kommen rund 1.000 Eingangsrechnungen, die über den ?Belegmanager? elektronisch zu Ecovis hochgeladen werden. ?Ganz toll wäre es, wenn wir künftig im Serviceportal nach Belegen suchen könnten. Das wäre eine echte Erleichterung für uns.?

Alle Möglichkeiten von Ecovis Online nutzen

Joachim Greiner führt seit 1990 eine private Musikschule in Bayreuth. Neben Musikunterricht bietet er auch Workshops, beispielsweise zu Aufnahmetechnik, an. Das alles hat sich nach und nach entwickelt. Eine große Veränderung gab es zu Beginn der Corona- Pandemie: Ecovis-Steuerberater Christopher Gampert machte Joachim Greiner auf Ecovis Online aufmerksam. ?Ich habe im Serviceportal viele Antworten rund um Corona gefunden, und das jederzeit. Man merkt schon, wenn die Informationen auf fundiertem Wissen basieren. Das hat mir die Arbeit in den vergangenen Wochen sehr erleichtert. Außerdem überzeugt mich die Möglichkeit, in Zukunft auf zahlreiche Rundschreiben und Informationen zurückgreifen zu können und so immer auf dem aktuellen Stand zu sein?, sagt er. Was er sich wünscht? Er hätte gern eine übersichtliche Zusammenfassung, was das Portal alles bietet. Denn: ?Ich will die Möglichkeiten, die Ecovis Online für die Zusammenarbeit mit meinem Berater bietet, voll ausschöpfen.?

Spannend und effektiv findet der 48-jährige Oliver Just der neu gegründeten TV-Produktionsgesellschaft just5media GmbH die sehr gute Zusammenarbeit mit Ecovis. Mit seiner Beraterin Cornelia Haaske von Ecovis in Grafing hat der kaufmännische Leiter die Software ?Datev Unternehmen Online? nach den Bedürfnissen des Unternehmens eingerichtet. ?Jetzt können wir auf die entsprechenden Kostenstellen buchen und die jeweiligen Projektauswertungen erstellen?, sagt Just, ?wir arbeiten seit Anfang 2020 mit Ecovis zusammen und haben seither jede Menge dazugelernt.? Was Just bei Ecovis Online fehlt? ?Ich muss gestehen, dass ich mich in den vergangenen Monaten mit vielen Themen wie Finanzbuchhaltung und Lohnabrechnung beschäftigt habe und mich nicht so intensiv um Ecovis Online kümmern konnte.? Die Beiträge und Informationen über das Kurzarbeitergeld und die Soforthilfen haben dem Unternehmen in dieser schwierigen Zeit aber viel geholfen.

