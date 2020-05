Edelmetalle und Edelmetallaktien glänzen

Die Globalisierung existiert, das zeigt die Ausbreitung des Virus. Wirtschaftliche Schocks werden nicht an den Grenzen eines Landes haltmachen. Und besonders hart dürfte es die USA treffen, ein Land mit einer sehr geringen Sparrate der Bürger. Nur wenige besitzen Notreserven. Zudem sind die USA extrem verschuldet. Das war bereits vor der Pandemie so und nimmt jetzt nie gekannte Ausmaße an.

Auch in Deutschland wird eine schwere Rezession erwartet. Mit einem um 6,3 Prozent geringerem Bruttoinlandsprodukt wird gerechnet ? für 2020. Das ist mehr als nach der weltweiten Finanzkrise 2008/2009.

Für den Goldmarkt, ablesbar am Goldpreis und den Kurswerten der Goldunternehmen, ist die Entwicklung jedoch vorteilhaft: Die Preise steigen, denn die Menschen investieren in Gold. Gelddruck und negative Realzinsen sind allein schon ein Szenario, das den Goldpreis antreibt.

Zwar gab es auch nach der Finanzkrise eine Phase, in der der Goldpreis sehr schwankte. Dies könnte wieder so geschehen. Letztendlich hatte sich der Goldpreis dann aber mehr als verdoppelt. Investoren sollten sich spätestens jetzt Gedanken machen. Ein Plan welche Investitionen sinnvoll sind und zum Lebensplan passen, bringt weniger Stress und Sorgen. Aussichtsreiche Goldgesellschaften wie Auryn Resources oder RNC Minerals könnten zum Investmentplan gehören.

Unter den Projekten von Auryn Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/auryn-resources-eintritt-in-die-entdeckungsphase/ – befindet sich das Homestake Ridge Goldprojekt in British Columbia, für das bereits eine erfreuliche Vormachbarkeitsstudie vorliegt.

Die mit Barmitteln bestens ausgestattete RNC Minerals – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-mag-silver-rnc-minerals-gold-terra-resources-enwave-und-canada-nickel/ – produzierte auf seinen Goldminen Beta Hunt und Higginsville Gold in Westaustralien im ersten Quartal 2020 fast 25.000 Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/ -) und RNC Minerals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/rnc-minerals-corp/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/