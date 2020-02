Edelmetallumsatz steigt an

Das immer mehr um sich greifende Coronavirus bringt es den Investoren wieder deutlich vor Augen: Gold ist hoch angesehen. Doch es bedarf nicht einmal eines konkreten Krisenherds. Bereits 2019 war Gold gesucht bei den Anlegern. Das zeigen eben die Zahlen der Bayern LB, Abteilung Edelmetallhandel. Einer der ganz großen Edelmetallhändler in Deutschland, die Bayern LB, hat im vergangenen Jahr so viel Gold wie noch nie gehandelt. Gold hat nun mal seine Krisenfestigkeit über einen sehr langen Zeitraum bewiesen. Auch Silber wurde von der Bayern LB im Jahr 2019 fast um 80 Prozent mehr als im Vorjahr gehandelt.

Das physische Metall sollte in jedem diversifizierten Portfolio als Absicherung erste Wahl sein. Denn nur was im eigenen Zugriffsbereich ist, kann uneingeschränkt als Absicherung dienen. Wer jedoch auch auf Rendite schaut und entsprechend Risiken eingehen kann und will, sollte auch an die Aktien der Edelmetallproduzenten denken. Denn diese besitzen in der Regel einen Hebel gegenüber den Edelmetallpreisen.

Als spekulative Beimischung könnte so zum Beispiel Revival Gold und Maple Gold Mines dienen. Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-87-mit-aurania-resources-revival-gold/ – kümmert sich um das Beartrack-Goldprojekt in Idaho, sowie um das benachbarte Arnett- Goldprojekt. Die Bohrergebnisse sind vielversprechend. Zudem gehört Revival Gold eine 51-prozentige Beteiligung am Diamond Mountain Phosphate-Projekt in Utah. Weitere Möglichkeiten im Goldbereich werden verfolgt.

Maple Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/play/maple-gold-meldet-eine-neue-mineralressourcenschaetzung-in-douay/ – besitzt das große Douay-Goldprojekt, gelegen im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec. Auch hier besteht hervorragendes Potenzial, eine Goldressource, offen in verschiedenen Richtungen, ist gegeben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

