Edge-KI-Inferenz-Rechenplattform von Neousys mit NVIDIA? Quadro?-GPU

Neousys Technology, ein branchenführender Anbieter von robusten Embedded-Systemen, hat heute seine neueste Nuvo-7162GC-Baureihe vorgestellt, eine Edge-KI-Inferenz-Plattform mit Unterstützung für NVIDIA? Quadro P2200-GPU und Intel? 8./9. Gen Core?-CPU. Die Nuvo-7162GC-Baureihe zeichnet sich durch ihre besondere Langlebigkeit aus, sowie durch uneingeschränkten Betrieb über einen großen Temperaturbereich hinweg. Mit ihren 6?PoE+- und 8?USB?3.1-Ports ist sie eine ideale und kostengünstige Lösung für KI-Inferenz-Anwendungen in der Industrie.

Im Betrieb mit der NVIDIA? Quadro P2200 liefert die Nuvo-7162GC-Baureihe bis zu 3.8 TFLOPS an GPU-Rechenleistung und löst damit KI-Inferenz-Aufgaben in Echtzeit. Für optimale Systemleistung und Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen verwendet das System die patentierte Kassettenlösung von Neousys sowie ein besonderes Design zur Wärmeableitung. Dies ermöglicht einen Betrieb des Systems in Umgebungen bis zu 54??C, ohne dass die CPU-Leistung gedrosselt wird. Das Gesamtsystem kann ohne Leistungseinbußen in Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60??C betrieben werden.

Mit ihrem robusten Aufbau und dem Betrieb über einen großen Temperaturbereich hinweg eignen sich die Systeme auch für den Betrieb in engen Räumen, um dort komplexe Anwendungen aus den Bereichen der Machine Vision, der Automatisierung, von Video Analytics und von Bildbearbeitungslösungen in der Medizin unter volatilen Bedingungen anzutreiben. Die kostengünstige KI-Lösung mit längerem Produktlebenszyklus der Grafikkarte ermöglicht das effiziente Identifizieren und Klassifizieren in Machine Vision-Anwendungen, die Verarbeitung und Analyse von Rohdaten aus CT, Ultraschall, Kernspintomographie oder PET für genaue Diagnosen sowie die Analyse von Kohortenstudien über Deep Learning.

?Heute finden wir KI in allen Industrieanwendungen. Wir bieten dafür ein umfassendes Portfolio an Edge-KI-Plattformen, angefangen von Plattformen mit Unterstützung für Dual Google-TPUs mit geringen Energiebedarf bis hin zu Hochleistungsplattformen mit Unterstützung für Dual-NVIDIA? RTX 3080-GPUs für anspruchsvollste Aufgaben im Bereich der industriellen KI-Verarbeitung. Die Nuvo-7162GC-Baureihe verortet sich in diesem Kontinuum eher in der Mitte, mit ausgewogener Leistung, die ein langes Produktleben und lange Verfügbarkeit bietet, ein System, das nicht häufig ersetzt oder aktualisiert werden muss?, sagt Dennis Chen, Produktmanager bei Neousys.

Sie erreichen Neousys Technology im Web unter:https://www.neousys-tech.com/

Neousys Technology, gegründet 2010, entwickelt und produziert robuste Embedded-Plattformen und -Module. Mit Know-how- Schwerpunkten von Embedded-Computing bis zu Datenerfassung und -verarbeitung ist es das Ziel von Neousys, für viele Branchen Produkte mit innovativen Featuresets aber einfachen und robusten Architekturen zu entwickeln.

Neousys Technology bietet anwendungsorientierte Plattformen in den folgenden Produktkategorien:

? Robuste lüfterlose Embedded-Computer mit weitem Betriebstemperaturbereich

? Machine Vision-Plattformen mit mehreren GigE/PoE-Ports

? Lüfterlose Fahrzeugcomputer

? Ultrakompakte lüfterlose Controller

? Computersysteme für Überwachung und Videoanalyse

