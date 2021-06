edulab 2+1 Seminar Sommer-Aktion bis 31.07. nutzen: Zwei zum Seminar anmelden ? Einen so mitnehmen

Es komme sogar noch besser, so edulab. Denn der Spezialist für Firmenseminare garantiert in diesem Fall auch die Durchführung für das gebuchte Seminar. Die Sommeraktion gelte bei Anmeldung bis 31.07.2021 für alle Seminare bis 31. Januar 2022 und soweit Plätze verfügbar seien, versichert das seit 2003 bestehende edulab.

?Wir wollen damit ein weiteres Zeichen auch zu den gerade weitgehend überwundenen Corona-Zeiten setzen? so edulab Inhaber Thorsten Frank. ?Wir wissen, dass sich nicht alle Bildung leisten können, und haben daher bereits 2014 kostenlose und frei abspielbare Youtube-Übungen online gestellt.? Das nun buchbare Modell biete eine weitere Möglichkeit zur Förderung Dritter, erläutert Frank die Gründe für das nun vorliegende Angebot. Ob eigene Mitarbeitende oder nicht – das gemeinsame Erlebnis ermögliche noch mehr Freude und ein gutes Werk sei ebenfalls für die dritte Person vollbracht, so der edulab Inhaber weiter. Das Unternehmen hoffe damit einen guten Beitrag zu mehr Erwachsenenbildung beitragen zu können, so Frank. Und falls Interessierte sich einzeln anmelden wollen ? ?auch dafür bietet edulab Sommer-Angebote?, schließt der langjährig in der Erwachsenenbildung Aktive augenzwinkernd ab.

Auch im achtzehnten Jahr seines Bestehens bietet das etablierte Augsburger Unternehmen damit immer noch wieder etwas Neues an. edulab Seminare sind in Augsburg, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Köln, München, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und weiteren Orten als offene Seminare sowie inhouse im deutschsprachigen Raum zu buchen. Das unabhängige Unternehmen bietet seit 2003 preiswerte Premium-Seminare an. Das edulab-Team baut dabei auf den Erfahrungen seines Gründers in der Erwachsenbildung seit 1998 auf.